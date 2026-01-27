Computertrends  »  Software  »  Nefunguje vám Outlook? Microsoft nabízí mimořádnou aktualizaci s opravou kritické chyby

Nefunguje vám Outlook? Microsoft nabízí mimořádnou aktualizaci s opravou kritické chyby

Radan Dolejš
Dnes

Ilustrace problému s aplikací Outlook po aktualizaci Windows KB5074109 – okno Outlooku s varovným symbolem vedle ikony Windows Update stahující opravu, barevné schéma v modrých tónech s červeným a zeleným zvýrazněním
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoft vydal mimořádnou opravu mimo standardní cyklus záplat pro závažné problémy, které se objevily po instalaci bezpečnostní aktualizace KB5074109. Problém postihuje aplikaci Outlook Classic a cloudové služby Azure Virtual Desktop a Cloud PC.

Aktualizace KB5074109 byla distribuována jako součást měsíčního balíku bezpečnostních záplat v rámci pravidelného Patch Tuesday. Tato aktualizace měla řešit kritické zranitelnosti v jádru operačního systému Windows, které umožňovaly potenciální eskalaci oprávnění. 

Po instalaci se však u široké skupiny uživatelů desktopové verze Outlooku z balíku Microsoft 365 nebo Office 2021 objevily neočekávané komplikace s funkcionalitou aplikace. Problémy se týkaly také připojení k virtuálním službám v prostředí Microsoft Azure.

Příčinou selhání byla chyba v komunikaci mezi aktualizovanými komponentami jádra systému a protokolem Exchange ActiveSync, který Outlook využívá pro synchronizaci dat s poštovním serverem.

Podrobný popis problémů v aplikaci Outlook Classic

Uživatelé hlásili několik závažných symptomů, které zásadně omezovaly práci s emailovou komunikací.

Outlook se otevřel standardním způsobem, avšak standardní zavření nefungovalo. Program nereagoval na tlačítko Zavřít ani na kombinaci kláves Alt+F4. Jedinou možností zůstalo nucené ukončení prostřednictvím Správce úloh. Tento problém se projevoval konzistentně po každém spuštění aplikace.

Změny v emailové schránce se neuložily. Emaily přesunuté do jiných složek, označené jako přečtené nebo smazané se po restartu aplikace znovu objevily na původním místě v původním stavu. Tento problém vedl k opakovanému zpracování stejných úkolů a výrazně snižoval produktivitu uživatelů.

Odeslané zprávy se neobjevily ve složce Odesláno. Uživatelé nemohli ověřit, zda byla zpráva skutečně odeslána, což způsobovalo duplicitní komunikaci a organizační zmatky. V některých případech docházelo k opakovanému odesílání stejných zpráv.

Synchronizace s kalendářem, kontakty a úkoly byla narušena. Nově vytvořené schůzky nebo aktualizované kontakty se neprojevily v aplikaci ani po opakovaném spuštění. Uživatelé tak přicházeli o důležité informace o plánovaných událostech.

Dopad na cloudové služby a virtuální prostředí

Aktualizace KB5074109 způsobila rovněž závažné problémy s přihlašováním do služeb Cloud PC a Azure Virtual Desktop. Uživatelé se nemohli připojit k virtuálním strojům a čelili chybám při ověřování přístupu. Problém postihoval edice Windows 10 a Windows 11 napříč různými verzemi.

Cloud PC byl nedostupný pro uživatele, kteří využívají osobní cloudové virtuální počítače pro vzdálenou práci. Azure Virtual Desktop vykazoval selhání při připojení k firemním virtuálním prostředím, což mělo dopad na organizace využívající tuto službu pro vzdálený přístup zaměstnanců. Integrace s Microsoft 365 byla narušena, což se projevovalo problémy se synchronizací mezi desktopovou a cloudovou verzí aplikací.

Vydání a obsah mimořádné opravy

Microsoft reagoval na situaci vydáním mimořádné aktualizace, která identifikované problémy řeší. Oprava je distribuována automaticky prostřednictvím Windows Update pro všechny postižené systémy.

Pro Outlook Classic obsahuje oprava úpravu registry klíčů odpovědných za proces ukončování aplikace, patch pro správné ukládání změn v lokální cache a řešení pro korektní zápis odchozích zpráv do složky Odesláno.

Pro cloudové služby zahrnuje aktualizace opravu autentizačního mechanismu pro Cloud PC, patch pro připojení k Azure Virtual Desktop a kompatibilní aktualizaci Exchange ActiveSync protokolu.

Instalace trvá přibližně 10 minut a vyžaduje restart systému. Uživatelé s manuálním řízením aktualizací mohou opravu stáhnout z katalogu Microsoft Update.

Postup instalace mimořádné opravy

Instalace probíhá standardním způsobem prostřednictvím Windows Update. Uživatel otevře Nastavení systému kombinací kláves Win+I, přejde do sekce Aktualizace a zabezpečení, vybere Windows Update a klikne na Zkontrolovat aktualizace. Po zobrazení dostupné opravy spustí instalaci a následně restartuje systém podle pokynů.

Řešení pro postižené uživatele před instalací opravy

Pokud oprava ještě není dostupná nebo uživatel potřebuje okamžité řešení, existuje několik alternativních postupů.

Primárním krokem je kontrola dostupných aktualizací v sekci Nastavení, Aktualizace a zabezpečení, Windows Update. Pokud byl vytvořen bod obnovení před instalací KB5074109, systém lze obnovit do předchozího funkčního stavu.

Další možností je oprava balíku Microsoft Office prostřednictvím Ovládacích panelů. V sekci Programy a funkce uživatel vybere Microsoft Office, zvolí možnost Změnit a spustí Rychlou opravu.

Jako dočasná alternativa slouží webová verze Outlook.com, která není aktualizací postižena. Uživatelé mohou rovněž využít novou verzi Outlooku v režimu preview nebo mobilní aplikaci Outlook pro iOS a Android.

Pro pokročilé uživatele existuje možnost odstranění problematické aktualizace KB5074109 prostřednictvím Ovládacích panelů v sekci Zobrazit instalované aktualizace.

Technické pozadí problému

Problém vznikl v důsledku regresní chyby v aktualizaci, která ovlivnila interakci mezi jádrem Windows a komponentami Microsoft 365. Tato chyba postihla registry klíče odpovědné za správu procesů aplikací a autentizační mechanismy pro cloudové služby.

Aktualizace KB5074109 obsahovala řadu bezpečnostních oprav pro zranitelnosti v systému, avšak nepříznivě ovlivnila stabilitu stávajících aplikací a služeb. Jedná se o příklad situace, kdy bezpečnostní záplata řešící potenciální hrozby způsobí provozní problémy v produkčním prostředí.

Microsoft přislíbil zlepšení procesů testování aktualizací, včetně rozšíření regresního testování před vydáním záplat do produkce.

