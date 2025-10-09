Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Technologický gigant ruší oblíbené řešení, které uživatelům umožňovalo nastavit Windows 11 pouze pomocí lokálního účtu, aniž by museli propojit svůj počítač s online službami Microsoftu.
Změna se objevila v nedávných testovacích verzích operačního systému, což naznačuje, že se brzy dostane k široké veřejnosti.
Microsoft označuje tato řešení jako „známé mechanismy“ a zaměřuje se na konkrétní místní příkazy, které uživatelé používali k přeskočení kroku vytvoření účtu. Jeden z těchto příkazů, start ms-cxh:localonly, tak už nebude fungovat.
Microsoft tento krok ospravedlňuje tvrzením, že ve skutečnosti chrání uživatele před nimi samotnými.
„Ačkoli byly tyto mechanismy uživateli často používány k obejití nastavení účtu Microsoft, nechtěně také přeskočily důležité obrazovky nastavení, což mohlo způsobit, že jejich zařízení nebylo plně konfigurováno pro použití,“ uvedl Microsoft.
Společnost trvá na tom, že uživatelé musí dokončit proces nastavení s připojením k internetu a účtem Microsoft, „aby bylo zajištěno správné nastavení zařízení“. Stojí za zmínku, že tato změna se týká především jednotlivých uživatelů a zařízení spravovaná v podnikovém prostředí nejsou přímo ovlivněna.
Není to přitom poprvé, co Microsoft hraje takovou „hru na kočku a myš“ s uživateli, kteří se snaží vyhnout jeho online službám. V březnu společnost odstranila podobné řešení s názvem bypassnro.cmd, které umožňovalo uživatelům rovněž projít nastavením Windows 11 bez připojení k internetu.
Microsoft tehdy uvedl, že změna měla za cíl „zvýšit bezpečnost a zlepšit uživatelský komfort Windows 11“. I když stále existují jiné metody, jak se vyhnout požadavku na účet Microsoft, například nastavení bezobslužné instalace, jsou podstatně složitější.
A Microsoft dal jasně najevo, že plánuje tyto mezery nadále uzavírat, kdekoli je najde.
