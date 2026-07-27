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New York pozastavil výstavbu velkých datových center

Radan Dolejš
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Moderní datové centrum s řadami serverových racků, modře podsvícených, a digitální obrazovkou zobrazující 3D model mozku s nápisem „AI“, symbolizující pokročilou umělou inteligenci a výpočetní infrastrukturu.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Stát New York jako první v USA uzákonil jednoroční moratorium na výstavbu datových center s příkonem 50 MW a více. Opatření reaguje na rostoucí odpor místních komunit kvůli cenám elektřiny, spotřebě vody a environmentálním dopadům. Podle analytické firmy DC Byte může moratorium ovlivnit výstavbu DC o kapacitě přes dva gigawatty a vytvořit precedent pro dalších patnáct amerických států, které podobná omezení zvažují.

New York provozuje 70 datových center soustředěných kolem Albany, Buffala a New York City. Ve srovnání s Virginií nebo Texasem jde o menší trh, ale intenzita lokálního odporu přiměla zákonodárce k regulačnímu zásahu bez precedentu na úrovni amerického státu.

Jak moratorium funguje

Moratorium pokrývá nové i rozšiřované projekty datových center s celkovým skutečným nebo potenciálním energetickým příkonem 50 MW a více. Původní návrh zákonodárců počítal s přísnějším limitem 20 MW – schválená podoba představuje kompromis. Na stávající provozní kapacity se opatření nevztahuje, ale projekty čekající na státní povolení mohou čelit zpožděním a vyšší míře regulační nejistoty. Vyplývá to z analýzy DC Byte.

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Klíčový detail se týká fázované výstavby. Datová centra se běžně budují po etapách podle dostupnosti energie, poptávky zákazníků a financování. Moratorium ale posuzuje projekty podle celkového plánovaného příkonu, nikoli podle velikosti první stavební fáze. Projekt dimenzovaný na 100 MW, který začíná fází o 25 MW, spadá pod moratorium jako celek.

Během jednoletého moratoria má stát vypracovat přísnější standardy pro posuzování dopadů na rozvodnou síť, spotřebu vody, životní prostředí a přínosy pro místní komunity.

Proč New York sáhl k moratoriu

Hlavním katalyzátorem se staly náklady na elektřinu pro domácnosti. Podle výzkumu Empire Center vzrostly účty za elektřinu obyvatel New Yorku od roku 2019 o 68 procent – čtvrtá nejvyšší úroveň v celých Spojených státech.

Růst cen odráží souběh systémových faktorů: neefektivní plánování energetické infrastruktury, pomalé povolovací procesy, problémy v dodavatelských řetězcích, inflaci a reaktivní řízení klimatických rizik. Rostoucí spotřeba elektřiny datovými centry tyto tlaky zrychluje, ale není jejich jedinou příčinou. Datová centra se nicméně stala nejviditelnějším symbolem problému – velkým, koncentrovaným odběratelem energie, jehož přínos pro místní zaměstnanost a ekonomiku obyvatelé vnímají jako neúměrný zátěži.

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Odpor se projevil konkrétně v několika lokalitách. V East Fishkill městská rada zavedla tříleté moratorium pod tlakem obyvatel. V Orangetown v Rockland County úředníci zvažují obdobný krok. Lokální iniciativy se postupně přenesly na státní úroveň.

Krátkodobé dopady na newyorský trh

Moratorium prodlouží vývojové cykly projektů čekajících na státní schválení. DC Byte uvádí příklad plánovaného AI kampusu společnosti Blockfusion u Niagarských vodopádů – projekt má začít fází o 25 MW, ale celkový kampus počítá s překročením hranice 50 MW. Fázovaná výstavba pravděpodobně neumožní obejít regulace.

Projekty s již získanými povoleními by moratorium nemělo zastavit – úplné zrušení rozběhnutého projektu bývá obtížnější než pokračování navzdory zpožděním. Některé projekty v rané fázi, zejména ty bez strategické potřeby blízkosti k New York City, by ale mohly být přesunuty na konkurenční trhy, pokud zpoždění zásadně oslabí ekonomiku projektu.

New York má v pipeline více než dva gigawatty kapacity ve fázích závazku a raného vývoje. DC Byte připomíná analogii se Singapurem, kde tříleté moratorium zavedené v roce 2019 přesměrovalo investice do sousedních lokalit Johor a Batam.

Dlouhodobý výhled

Moratorium pravděpodobně zásadně neovlivní pozici New Yorku jako etablovaného centra pro finanční a cloudové workloady. Operátoři a hyperscaleři, kteří potřebují přístup ke konektivitě a zákaznické základně města, kvůli jednoletému moratoriu pravděpodobně neodejdou.

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Moratorium navíc může paradoxně podpořit dlouhodobý růst trhu. Pokud stát během regulační pauzy urychlí investice do rozvodné sítě, zlepší plánování připojení a stanoví jasná pravidla pro alokaci nákladů spojených s velkými energetickými zátěžemi, výsledný regulační rámec může být pro odvětví přínosnější než dosavadní stav ad hoc rozhodování.

Patnáct států zvažuje podobný krok

New York není izolovaným případem. Patnáct amerických států dosud zvažovalo celostátní omezení výstavby datových center – New York je prvním, který moratorium skutečně uzákonil.

Legislativní situace se napříč státy výrazně liší. Maine dříve schválil moratorium na úrovni legislatury, ale guvernér ho vetoval. Jižní Karolína, Jižní Dakota, Vermont a Virginie zaznamenaly formální návrhy moratorií nebo restriktivních zákonů. Arizona a Illinois výstavbu nezastavily, ale zrušily daňové pobídky pro datová centra. Virginie v červenci 2026 zavedla novou daň ze spotřeby elektřiny datovými centry.

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Zákonodárci v dalších státech budou sledovat především dvě věci: zda moratorium v New Yorku povede k jasnějšímu regulačnímu rámci, který umožní řízenou výstavbu, nebo zda způsobí odliv investic do méně regulovaných trhů.

Odvětví se připravovalo

Moratorium nebylo pro většinu aktérů překvapením. Získávání souhlasu komunit se stalo standardní součástí developerského procesu. Řada velkých operátorů následovala Microsoft, který začátkem roku 2026 představil sérii závazků vůči místním komunitám pro všechny budoucí projekty datových center.

Školení Zabbix

Operátoři byli již dříve tlačeni k tomu, aby prokazovali robustnější strategie zajištění energie, větší transparentnost ve spotřebě vody a věrohodnější závazky vůči komunitám. Moratorium tento tlak formalizuje.

Poptávka po AI a cloudové infrastruktuře zůstává silná. Přístup k energii, konektivitě, pozemkům, zákazníkům a kapitálu – fundamenty, které pohánějí výstavbu datových center – nezmizely. Změnilo se politické prostředí kolem těchto fundamentů. Datová centra přestávají být vnímána výhradně jako motory digitálního růstu a stále častěji jsou posuzována jako velká energetická a územní aktiva s přímými dopady na život místních komunit. 

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Autor článku

Radan Dolejš

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