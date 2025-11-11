Computertrends  »  Technologie  »  Nová třída AI agentů se má místo lidí účastnit schůzek a psát sama za sebe e-maily

Nová třída AI agentů se má místo lidí účastnit schůzek a psát sama za sebe e-maily

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

nápis AI
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Microsoft uvede „novou třídu“ AI agentů, schopných samostatně upravovat dokumenty či komunikovat prostřednictvím e-mailů.

Microsoft představuje „novou třídu“ AI agentů. Tvrdí o nich, že v rámci podnikového uspořádání dokážou fungovat jako nezávislí uživatelé. 

„Každý má svou vlastní identitu, vyhrazený přístup k organizačním systémům a aplikacím a schopnost spolupracovat jak s lidskými kolegy tak s dalšími agenty,“ uvádí oficiální dokumentace. „Tito agenti se mohou účastnit schůzek, upravovat dokumenty, komunikovat prostřednictvím e-mailu a chatu a samostatně plnit úkoly.“

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Microsoft tyto nové „agentní AI uživatele“ plánuje prodávat na platformě M365 Agent Store a přístupní je v rámci nástrojů Teams. Web The Register cituje Riche Gibbonse, specialistu na licenční programy Microsoftu, který zmiňuje novou licenci nazvanou A365 (nejspíš zkratka pro Agent 365) a která má být dostupná nezávisle na licencích Microsoft 365 nebo Teams.

Noví agenti budou mít  vlastní e-mailovou adresu, účet Teams, záznam v podnikových adresářích (Entra ID nebo Azure AD) a dokonce i místo v organizačním schématu firmy. 

„Mohou se účastnit schůzek, odesílat a přijímat e-maily a chaty, přistupovat k podnikovým datům a učit se z interakcí, aby se postupem času zlepšovali,“ potvrzuje. Dle interních dokumentů Microsoftu by přitom měli být uvedeni na trh už koncem listopadu. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

S oficiálním představením – snad už příští týden na konferenci Microsoft Ignite – lze očekávat i prohlášení o zvyšování produktivity a ziskovosti. To pro The Register okomentoval i Gibbons, s připomínkou nedávno spuštěného programu Copilot Credit Pre-Purchase Plan (P3), v němž zákazníci nakupují kredity, které následně spotřebovávají dle typu úkolů. 

Míní, že softwarový gigant „se stále více přiklání k cenovému modelu založenému na spotřebě (užívanosti) a který je pro firmy mnohem obtížnější predikovat“. 

„Pokud budeme používat AI agenty, kteří budou provádět úkony sami za sebe, jak pak budeme předpovídat jejich využití a spotřebu?“ táže se řečnicky Gibbons.

Poukázal pak i na další rozměr užívání samostatných AI agentů: „Kromě otázek licencí a nákladů by mě zajímalo taky to, jak je firmy budou spravovat. Pokud se budou moct účastnit schůzek a posílat lidem e-maily a zprávy – co se stane, když se začnou chovat nekorektně? Mohli by posílat citlivá data nesprávným osobám, poskytovat nesprávné informace nebo posílat podivné či urážlivé zprávy… Jak tomu půjde zabránit, jak to monitorovat a jak na to reagovat?“

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - pokročilé monitorování
18. 11. 2025
9:00
Více
HTTPS pro správce serverů
20. 11. 2025
9:30
Více
Kubernetes
24. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ