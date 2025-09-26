Computertrends  »  Technologie  »  Nový AI asistenti od Progress Software zvyšují produktivitu vývojářů až o 30 %

Nový AI asistenti od Progress Software zvyšují produktivitu vývojářů až o 30 %

Specializovaní AI asistenti pro tvorbu kódu jsou nyní dostupní pro většinu knihoven Telerik a Kendo UI.

Progress Software, důvěryhodný dodavatel softwaru pro DX a infrastrukturu s podporou AI, představil výrazné rozšíření AI funkcí pro vývojáře v rámci vydání Progress Telerik a Progress Kendo UI ve verzi 2025 Q3. 

Po úspěšném uvedení AI asistentů pro tvorbu kódu v Telerik UI for Blazor a KendoReact nyní Progress rozšiřuje tuto technologii do všech hlavních UI knihoven komponent – ASP.NET Core, WPF, WinForms, .NET MAUI a Angular – a poprvé také do nástrojů Telerik Reporting a Progress Document Processing. 

AI asistenti Telerik a Kendo UI jsou úzce integrováni do pracovních postupů vývojářů přímo v jejich oblíbených IDE. Fungují v rámci populárních AI nástrojů jako GitHub Copilot, Claude Code nebo Cursor a poskytují vysoce specializovaný, kontextově přesný kód, který respektuje specifika komponent Telerik a Kendo UI. Díky tomu mohou týmy doručovat aplikace rychleji a bez kompromisů v kvalitě. První uživatelé již hlásí nárůst produktivity až o 30 % nad rámec toho, co běžně poskytují AI-podporovaná IDE. 

AI pomáhá vývojářům zbavit se rutinních činností a uvolňuje jim ruce pro kreativní a náročnější úkoly,“ uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress Software. „Naše AI asistenty jsme navrhli tak, aby šli dál než běžné nástroje. Rozumí specifikům komponent Telerik a Kendo UI a dokážou vývojářům ušetřit desítky hodin práce. Díky tomu se mohou soustředit na rychlejší doručení moderních aplikací bez kompromisů v kvalitě.“ 

AI asistenti pomáhají týmům efektivněji vytvářet moderní uživatelská rozhraní, integrovat pokročilé reporty a automatizovat práci s dokumenty. Dokážou generovat a konfigurovat komponenty, zobrazovat relevantní API dokumentaci, řešit problémy specifické pro jednotlivé komponenty a odstraňovat opakující se úlohy – to vše urychluje cestu od nápadu k funkční aplikaci. 

„Progress nepřidává AI jen proto, že je to trend – inteligentní funkce začleňuje do vývojářských nástrojů promyšleně, aby skutečně zvýšily produktivitu. Díky praktické integraci dodává řešení, která mají pro vývojářské týmy a jejich pracovní postupy reálný přínos,“ doplnil Steve Melan, Architect, Microsoft MVP.

V rámci dalšího rozvoje nástrojů s podporou AI zavádí Progress nové funkce i do Progress ThemeBuilder, populárního vizuálního nástroje pro styling. Ten nyní umožňuje vytvářet a upravovat témata pomocí konverzačních promptů, čímž šetří čas, který by jinak vývojáři museli věnovat ručnímu nastavování vlastností a úpravám CSS. 

Knihovny Telerik a Kendo UI navíc obsahují AI funkce, které vývojáři mohou integrovat do svých aplikací pro zlepšení uživatelské zkušenosti: 

  • Vylepšené AI konverzační rozhraní (Chat) – přirozenější interakce díky streamovaným odpovědím, převodu textu na řeč, flexibilním formátům odpovědí a vestavěnému sledování tokenů. 
  • Inline AI Prompt – interakce v kontextu, např. přepis obsahu, oprava chyb nebo generování alternativ. 
  • Aktualizovaný AI Prompt Control – moderní vzhled a rozšířené funkce. 
  • Akce v Data Grid na základě promptů – řazení, seskupování, filtrování a zvýraznění řádků. 
  • AI Asistent v Data Grid – poskytuje kontextové souhrny, vysvětlení a upozornění přímo z dat na úrovni jednotlivých řádků. 
