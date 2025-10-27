Computertrends  »  Securitytrends  »  Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po kybernetické odolnosti integrovanou strategií

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po kybernetické odolnosti integrovanou strategií

Dnes

Tradiční přístup k bezpečnosti, kdy firmy používají samostatná bezpečnostní řešení od různých dodavatelů bez zapojení samotné platformy pro ukládání dat, označuje výrobce za překonaný. Proto Pure Storage přichází s novinkou: představuje řadu inovací a partnerských integrací, které mají posílit detekci, reakci i obnovu v hybridních a cloudových prostředích.

Pure Storage rozšířila služby v oblasti ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Cílem inovací je podle technologického ředitele společnosti pro EMEA, Freda Lheraulta, zásadně zlepšit schopnost firem detekovat nečekané hrozby v datech, reagovat na ně a minimalizovat dopady útoků nejen na kritickou infrastrukturu, ale i na obchodní kontinuitu.

„V posledních letech se ukázalo, že tradiční model kybernetické obrany – tedy integrace řešení od více dodavatelů bez zahrnutí úložiště – prostě nefunguje. Firmy přehlížejí varovné signály skryté v datech. Chybí jim nativní detekce hrozeb přímo na datové vrstvě, což jim znemožňuje včas odhalit a zastavit útok dřív, než ochromí jejich infrastrukturu,“ uvedl Fred Lherault exkluzivně pro Computertrends.

Nová generace ochrany: AI, automatizace a partnerství

Fred Lherault, technologický ředitel pro EMEA, Pure Storage

Pure Storage nejnověji nabízí komplexní balík funkcí, který zahrnuje AI asistované bezpečnostní audity (Security Assessment 2.0 s Pure AI Copilotem), rozšířenou detekci podezřelého chování na úložištích (Pure Threat Detection) i centralizovanou správu identit. Vše je navíc propojeno s nástroji třetích stran – CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM a Superna Data Security Essentials pro okamžitou reakci na incidenty.

„Naše nová řešení poskytují vestavěné možnosti detekce, reakce i obnovy. Zákazníci dokázali díky nim v posledních měsících obnovit provoz během několika hodin, zatímco předtím jim obnova trvala celé dny. Minimalizuje se tím dopad na jejich podnikání. Vše je podpořeno AI řízeným monitoringem i pokročilou správou přístupových práv napříč hybridním prostředím,” zdůraznil Lherault v odpovědích pro Computertrends.

Firma upozorňuje, že klíčovým prvkem efektivity je integrace: „Manuální procesy, roztříštěné nástroje a lidská chyba zvyšují riziko selhání. Moderní, integrovaná platforma nabídne automatické politiky, jednotnou viditelnost napříč všemi zařízeními a reálnou schopnost reagovat okamžitě – ne až po závažném incidentu.“

Praktické řešení skutečných útoků

Pure Storage zároveň uvádí, že kybernetická odolnost je již v základním nastavení součástí všech jejích zařízení, data jsou vždy ukládána jako neměnná a nelze je smazat. 

„Máme zákazníky, kteří dokázali s naším řešením útok včas zastavit nebo obnovit data výrazně rychleji, než bylo zvykem. Typicky jim v tom pomohly naše nativní ochranné technologie a schopnost spolupracovat s partnerskými řešeními pro zrychlenou detekci,“ doplňuje Lherault.

Nové metriky a KPI

Na otázku, které ukazatele a metriky považuje za zásadní pro měření kybernetické odolnosti, Lherault odpovídá: „Základními KPI zůstávají Recovery Time Objective (RTO) a Recovery Point Objective (RPO), tedy doba a bod obnovení po útoku. Dnes však klíčovou roli hraje i rychlost detekce, izolace a nápravy incidentu – bezpečnostní týmy sledují Mean Time to Detect (MTTD), Mean Time to Contain (MTTC) a Mean Time to Resolve (MTTR), typicky v rámci Security Operations Center. Cílem je, aby incident byl vyřešen dřív, než dojde k eskalaci a potřebě rozsáhlé obnovy.”

Podle Lheraulta se moderní disaster recovery plánování musí opírat o SMART cíle: „Je nutné stanovovat konkrétní cíle obnovy podle jednotlivých typů aplikací, pravidelně je testovat reálnými simulacemi a validovat dosažitelnost pomocí moderních automatizačních platforem. To vše musí být realistické, vázané na reálné zdroje a na pravidelně revidovanou strategii – co bylo přijatelné před dvěma lety, nemusí stačit aktuálním bezpečnostním nárokům.“

Cloud, hybrid a automatizace obnovy

Podle oznámení Pure Storage novinky navazují na předchozí launch platformy Enterprise Data Cloud (EDC), která umožňuje centrálně spravovat virtualizovaná data napříč on-premises, veřejným i hybridním cloudem bez nutnosti složitých integrací a ručních zásahů. Doplněné inovace nyní řeší automatizovaně obnovu dat i ve variantě „as a Service“, a to díky partnerství s Veeam.

Nová strategie podle firemního prohlášení reaguje na narůstající počet ransomware útoků a složitější zadání, které před IT specialisty kladou hybridní a multicloudová prostředí.

„Kybernetická odolnost dnes musí být nativní součástí infrastruktury, nezávislou na konkrétním provozním režimu. Naše detekční sítě proto sdílí informace obousměrně s partnerským ekosystémem, aby bylo možné včas reagovat napříč celou datovou architekturou," stojí v materiálu firmy.

Reálné dopady a budoucí trendy

Platforma Pure Storage podle vlastních údajů už nyní běží v tisících kritických produkčních prostředí, včetně sektorů s nejvyššími nároky na dostupnost a bezpečnost dat. Zákazníci oceňují především možnost aktivovat ochranné režimy bez výpadků a adaptivní obnovu po útocích bez nutnosti narušení běžného provozu organizace.

Fred Lherault shrnuje: „Technologie ochrany dat a kybernetické odolnosti se rychle vyvíjejí. Dnes už je možné dosáhnout téměř nulového bodu obnovy i ve velmi složitých IT prostředích – podmínkou však zůstává kvalitní plánování, pravidelné testování a odpovídající investice. Klíčové je, aby technické možnosti byly využity komplexně, ne jen formálně na papíře.“

