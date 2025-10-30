Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Hlavní pozornost je tentokrát věnována agentní umělé inteligenci – redakce komentuje, jak adopce agentních AI ve firmách probíhá mnohem pomaleji, než očekávali dodavatelé, a uvádí výsledky ankety z českého trhu: pouze čtvrtina podniků s technologiemi skutečně experimentuje, většina firem stále sází na tradiční automatizaci nebo má k AI agenta skeptický postoj.
Detailní analytický článek rozebírá pět typů AI agentů, skutečné možnosti jejich autonomního nasazení a objasňuje, jaké strategické změny a governance doporučují tuzemští a zahraniční experti. Nechybí ani přehled klíčových trendů v podnikových aplikacích, kde agentní AI už mění týmovou práci a pracovní procesy.
V další části přináší Computertrends reportáže z prostředí digitálního designu a rozhraní budoucnosti. Zvláštní pozornost je věnována české společnosti Kontrolka, která navrhuje HMI (Human-Machine Interface) pro automobilky a rozpracovává futuristické projekty digitálních kokpitů. Autoři rozebírají, proč mobilní rozhraní stagnuje, jak AI personalizuje ovládací prvky, a kde je místo pro další evoluci – propojování hlasu, dotyku i vizuálních informací.
V rozhovoru s Michalem Holovským a Martinem Kristinou z českého zastoupení TP-Link nejde o technologický vývoj, ale obchodní a produktový pohled: diskutují stav a trendy v síťových produktech pro domácnosti i firmy, silný růst kategorie Mesh systémů Deco, popularitu Wi-Fi 7 a možnosti automatizace v rámci rozšiřujícího se portfolia chytré domácnosti Tapo.
Cloudové strategie a FinOps tvoří další tematický pilíř čísla. Série článků mapuje přechod firem k hybridním a multicloudovým architekturám, bezpečnost dat ve světě Zero Trust a možnosti automatizace správy cloudových nákladů. Nechybí doporučení pro TCO analýzu, strategii migrace, investice do školení týmů a zkušenosti velkých i menších organizací, včetně upozornění na klíčové body compliance-as-code a exit strategii.
Velkou technologickou reportáž představují datová centra a energetika. Analýza nových pilotních projektů s vodíkovými články v ČR i zahraničí, přehled klíčových dodavatelů (Bosch, Hitachi, Plug Power), legislativních překážek k rozvoji zeleného vodíku a ekologických i provozních benefitů těchto systémů – včetně konkrétních českých případů a zkušeností s realizací a financováním. Text nezamlčuje ani technická rizika, úložné kapacity a úspěchy i bolesti začínajících projektů.
V soutěži IT Produkt roku redakce vybírala finalisty třetího kola soutěže napříč kategoriemi hardwaru, podnikových softwarových řešení a správy obsahu.
V oblasti NoSQL databází najdete rozbor aktuálních trendů a výsledky hodnoticí matice Nucleus Research: mezi lídry jsou AWS, InterSystems, Microsoft, MongoDB a Oracle, mezi experty pak IBM, MarkLogic a Redis, roli akcelerátorů a základních core poskytovatelů zaujímají Couchbase, Elastic, Google, Neo4j, ArangoDB a další. Text reflektuje i možnosti integrace s AI, automatizace a budoucí vývoj.
Kybernetická bezpečnost je v čísle pojata prakticky – rozhovor s Chesterem Wisniewským (Sophos) objasňuje význam poradenských služeb pro strategii i audit, vysvětluje rozdělení bezpečnostního testování a hlavní principy pro vybudování dlouhodobě odolné firmy. Nechybí doporučení na postupy pro reaktivní i proaktivní ochranu, důraz na penetrační testování, audit webových aplikací i osobní zkušenosti.
