Progress Flowmon jako cesta k souladu s NIS2

Krátké implementační lhůty, rostoucí komplexita prostředí a dlouhodobý nedostatek odborníků nutí podniky spoléhat se na technologie, které dokážou zajistit dohled i reakci v reálném čase. Místo ručního vyhodnocování logů a fragmentovaných nástrojů se firmy musejí přesunout k integrovanému přístupu, který jim umožní provozovat bezpečnostní monitoring efektivně, transparentně a udržitelně.
Evropská směrnice NIS2 a nový český zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), který vstoupil v platnost 1. listopadu 2025, zásadně mění požadavky na ochranu digitální infrastruktury napříč klíčovými i důležitými sektory. Do regulace spadnou nejen velké podniky či poskytovatelé kritické infrastruktury, ale také středně velké společnosti v oblastech, jež dosud podobnému dohledu nepodléhaly. Povinností bude desítky – od řízení rizik přes užší dohled nad dodavatelským řetězcem až po přísné povinnosti v oblasti hlášení incidentů a vedení důkazní stopy. Pro mnoho firem bude největší výzvou nejen rozsah změn, ale především to, jak vše implementovat v krátkém čase bez masivních investic do personálu a narušení provozu.
Jak posílit kybernetickou odolnost firem
V prostředí, kde se útoky stávají sofistikovanějšími a tradiční perimetr už firmy nedokáže ochránit, je stále zásadnější stavět bezpečnost na datech o síťovém provozu. Právě tato data totiž zachycují většinu útočných technik – od laterálního pohybu přes exfiltraci dat až po komunikaci s C2 infrastrukturou. Klíčem k naplnění požadavků NIS2 je proto schopnost detekovat anomálie v rané fázi útoku a mít k dispozici dostatek informací pro rychlou reakci i kvalitní forenzní vyšetřování.
Jedním z nejdůležitějších nástrojů, které tyto potřeby pokrývají, je Progress Flowmon – řešení využívající umělou inteligenci pro detekci a reakci na síťové hrozby (NDR). Flowmon pracuje na principu pokročilé analýzy síťového provozu, využívá behaviorální detekční modely, AI a strojové učení. Díky tomu odhaluje i takové útoky, které se úspěšně vyhnou tradičním bezpečnostním technologiím – např. APT, zero day nebo sofistikovaný ransomware.
Flowmon jako technologie odpovídající požadavkům NIS2
Flowmon přináší několik klíčových vlastností, které přímo reflektují nové regulatorní požadavky:
- Včasná a přesná detekce incidentů NIS2 vyžaduje nejen samotné detekování bezpečnostních událostí, ale také jejich vyhodnocování a dokumentaci. Flowmon poskytuje jednotné místo, kde bezpečnostní tým vidí jak aktuální stav sítě, tak historické záznamy a kontext potřebný k posouzení závažnosti incidentu.
- Forenzní analýza a důkazní stopa Pro povinné hlášení incidentů do 24 hodin a doplnění detailního hodnocení do 72 hodin je klíčová dostupnost strukturovaných dat. Flowmon uchovává detailní síťové metriky, které slouží jako důkazní materiál – včetně informací o toku provozu, zasažených koncových bodech a chování útočníka v různých fázích útoku.
- Automatizace a úspora personálních kapacit V době, kdy se talent v oblasti kybernetické bezpečnosti stává nedostatkovým zbožím, Flowmon umožňuje firmám fungovat efektivně. Automatizovaná detekce využívající AI, sentinely sledující specifické typy chování a možnost integrace se SIEM nebo SOAR platformami výrazně snižují zátěž bezpečnostních týmů.
- Univerzálnost a flexibilita nasazení Flowmon je vhodný jak pro malé, středně velké firmy, tak pro rozsáhlé podnikové sítě. Nabízí široké možnosti škálování, vícezdrojový sběr dat, monitoring cloudových prostředí i možnost integrace s existujícími bezpečnostními procesy. Díky tomu mohou firmy splnit NIS2 bez nutnosti zásadně přestavovat svou infrastrukturu.
Flowmon jako strategický partner pro splnění NIS2
Implementace NIS2 není jen otázkou formálního souladu. Nové požadavky od firem očekávají, že budou schopny skutečně prokázat svoji odolnost. Flowmon zde vystupuje jako strategický partner – umožňuje firmám nejen naplnit regulatorní požadavky, ale především dlouhodobě snižovat rizika, posílit dohled nad sítí a získat důvěru dodavatelů i zákazníků.
S blížícím se koncem přechodného období v listopadu 2026 bude tlak na rychlou implementaci neustále růst. Firmy, které se chtějí připravit včas a bez stresu, mohou Flowmon využít jako jeden z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout souladu, zavést kontrolu nad síťovým provozem a postavit kybernetickou odolnost na pevných základech.