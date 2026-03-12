Computertrends  »  Technologie  »  Progress Software uvádí Flowmon 13: AI detekce hrozeb a rychlejší analytika síťového provozu

Progress Software uvádí Flowmon 13: AI detekce hrozeb a rychlejší analytika síťového provozu

Dnes

Progress Software
Nové funkce umožňují efektivně monitorovat, detekovat a chránit moderní sítě. Platforma využívající umělou inteligenci zároveň zrychluje a zpřesňuje detekci bezpečnostních incidentů i reakci na ně.

Progress Software, důvěryhodný dodavatel softwaru pro DX a infrastrukturu s podporou AI, dnes oznámil novou verzi řešení Progress Flowmon 13.0, nové generace platformy pro Network Detection and Response (NDR). Ta je navržena pro stále komplexnější hybridní prostředí IT a OT. Kombinuje pokročilé technologie umělé inteligence, strojového učení a vysokorychlostní analytiky, aby firmám poskytla rychlejší detekci hrozeb, hlubší přehled o síťovém provozu a silnější ochranu.

Firmy dnes usilují o nepřetržitý a bezproblémový provoz sítí, zatímco útočníci stále častěji obcházejí endpointovou ochranu a skrývají svou aktivitu v legitimním šifrovaném provozu. Zároveň se potýkají s rostoucí komplexitou hybridních prostředí, přibývajícími zařízeními v OT a IoT sítích i nedostatkem odborníků na kybernetickou bezpečnost. To vede ke vzniku slepých míst v monitoringu a provozním neefektivitám, které představují významné riziko. Tradiční monitorovací nástroje, omezené statickými pravidly a roztříštěnými daty, proto nedokážou s těmito výzvami držet krok. Bezpečnostní týmy pak obtížně odhalují laterální pohyb útočníků i aktivity po průniku do sítě.

Flowmon 13 tyto mezery ve viditelnosti odstraňuje a mění způsob, jakým organizace pracují s daty o síťovém provozu. Pomáhá odhalovat bezpečnostní hrozby i problémy s uživatelskou zkušeností, které tradiční nástroje často přehlížejí. Díky zásadně přepracovanému analytickému jádru, rychlejší a přesnější detekci a novému frameworku pro vyšetřování incidentů převádí jednotlivé signály do srozumitelného kontextu. Moderním týmům NetOps a SecOps tak poskytuje rychlost, přehled a jistotu potřebnou pro proaktivní ochranu infrastruktury.

„Flowmon 13 jsme navrhli tak, aby firmám pomohl držet krok s rostoucí komplexitou moderních sítí i novými typy kybernetických hrozeb. Kombinace vysokorychlostní analytiky a detekce založené na umělé inteligenci dává bezpečnostním týmům lepší přehled o dění v síti a umožňuje jim reagovat na incidenty rychleji a přesněji,“ říká Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress Software.

Klíčová vylepšení platformy Flowmon 13

  • Výrazně vyšší výkon

Přepracované backendové jádro přináší až 7× rychlejší zpracování dotazů, což výrazně zkracuje čas potřebný pro analýzu síťového provozu, řešení problémů i reakci na incidenty. Díky rychlejšímu zpracování dat a efektivnějšímu využití zdrojů mohou týmy řešit bezpečnostní incidenty během minut místo hodin, a to i ve velmi rozsáhlých prostředích.

  • Vizuální podpora vyšetřování incidentů

Analytici mohou vytvářet propojené vyšetřovací scénáře, znovu využívat proměnné v různých dotazech a plynule přecházet mezi souvisejícími datovými sadami. Jednotlivé kroky vyšetřování lze ukládat, sdílet i exportovat, což výrazně urychluje forenzní analýzu a usnadňuje spolupráci mezi týmy.

  • Chytřejší systém upozornění

Modernizovaný systém upozornění využívá dynamická časová okna k identifikaci behaviorálních vzorců, které statické systémy založené na pravidlech často nedokážou zachytit. Umožňuje tak odhalit hrozby dříve a přesněji – a zároveň výrazně snižuje počet falešných poplachů i přetížení bezpečnostních týmů nadměrným množstvím alertů.

  • Hlubší přehled a širší kontext dat

Rozšířená podpora protokolů, vylepšené zpracování síťových toků a pokročilé obohacování dat poskytují lepší přehled napříč cloudovými, IT i OT prostředími. Týmy tak získávají přesnější data i širší kontext, což jim umožňuje rychleji řešit problémy a přijímat informovanější rozhodnutí.

  • Silnější ochrana moderních IT a OT sítí

Flowmon 13 posiluje ochranu díky pokročilé behaviorální analýze, detekci průmyslových protokolů založené na strojovém učení a širší viditelnosti síťových protokolů. Firmy tak mohou s větší jistotou chránit tradiční IT infrastrukturu i kritická OT prostředí.

„Největším zlepšením Flowmon 13 je nový backend, který díky multithreadingu výrazně zkracuje dobu zpracování dotazů. Nové intervaly po 30 sekundách navíc umožňují mnohem detailnější přehled o tom, co se v síti právě děje,“ uvedl Chris Welti, Network Engineer ve společnosti Switch.

Flowmon 13 díky detekci kybernetických hrozeb a anomálií založené na umělé inteligenci poskytuje rychlý přístup k analytickým datům, která týmům pomáhají optimalizovat výkon a rychleji reagovat na incidenty v moderních hybridních prostředích. Vedoucí postavení platformy na trhu potvrzuje také opakované uznání analytických společností. Například společnost QKS Group ji naposledy již potřetí v řadě označila za lídra v hodnocení SPARK Matrix: Network Detection & Response 2025 a vyzdvihla technologickou úroveň platformy i její přínos pro zákazníky.

Firmy využívají Progress Flowmon pro pokročilý monitoring výkonu sítě a detekci bezpečnostních incidentů. Ten doplňuje řešení Progress WhatsUp Gold určené pro monitoring infrastruktury. Společně poskytují jednotný přehled o výkonu, dostupnosti a celkovém stavu sítě v hybridních a distribuovaných prostředích.

Flowmon 13 je k dispozici ode dneška. Více informací naleznete na www.progress.com/flowmon nebo na stránce věnované této verzi produktu.

Společnost Progress Software pomáhá firmám úspěšně se přizpůsobovat zásadním technologickým změnám. Její softwarová řešení umožňují efektivní vývoj, nasazení a správu aplikací využívajících umělou inteligenci a tvorbu personalizovaných digitálních zkušeností. Firmám všech velikostí nabízí Progress roli důvěryhodného technologického partnera, který jim poskytuje prověřené produkty, odborné znalosti a strategickou vizi potřebnou k přeměně rozvoje umělé inteligence v dlouhodobou konkurenční výhodu. Miliony vývojářů a technologických odborníků ve stovkách tisíc organizací po celém světě se každý den spoléhají na řešení společnosti Progress. Více informací naleznete na www.progress.com.

