Roboti už jdou, už tady jsou…

Pavel Louda
Dnes

Autor: PCWorld s využitím DALL-E
Populární text z písně kapely Olympic tak trochu předestírá, co se právě teď děje ve světě robotiky – nástup těchto zařízení je doslova raketový, což vyvolává otázky, kde to vlastně skončí.

Do roku 2030 dosáhne celkový trh s robotikou hodnoty 205,5 miliardy dolarů, vloni to přitom bylo okolo 90 miliard dolarů, jak uvádí nejnovější analýza společnosti GlobalData. To odpovídá průměrnému ročnímu nárůstu (CAGR) ve výši 15 %.

Základním rysem tohoto odvětví je rozmanitost aplikací, které tato technologie nabízí, vysvětluje Aisha U-K Umaru, analytička firmy GlobalData. 

Současné pokroky v oblasti přesných mechanických součástí podle ní vylepšují vše – od pečovatelských robotů až po humanoidní roboty.

Technologie, která původně umožnila robotům spolupracovat s lidmi v továrnách, byla už zdokonalená tak, že například současné chirurgické roboty mohou plnohodnotně pracovat po boku profesionálních lékařů.

Spolu s mechanickými vylepšeními se ale prudce vyvíjejí i kybernetické dovednosti robotů. Například řešení cloud computingu a umělá inteligence umožňují jim efektivně spolupracovat a mít nepřetržitý přístup k obrovskému množství dat.

Díky podpoře AI už mohou roboty samostatně rozhodovat, autonomně se pohybovat a navigovat, i když zatím s určitými omezeními. 

Navíc neuromorfní procesory (čipy, které napodobují strukturu lidského mozku) mají díky své energetické účinnosti potenciál stát se důležitou součástí robotů nové generace.

„Dnešní generace robotů není nejen zručnější, ale také chytřejší. Díky tomuto kombinovanému efektu mohou lidem poskytovat větší hodnotu na pracovišti i doma, protože toho zastanou fyzicky více a navíc s lepším rozhodováním,“ tvrdí Umaru.

Budoucnost je humanoidní

Velké automobilky, jako jsou Tesla nebo Toyota, se už spojují se startupy jako Figure AI nebo Fourier Robotics, aby vyvinuly roboty, které se velmi podobají lidem. Tyto víceúčelové humanoidní roboty mohou dělat úkoly způsobem, který napodobuje lidskou činnost.

Nadšenci těchto zařízení zdůrazňují schopnost těchto robotů řešit nedostatek pracovních sil v rozvinutých ekonomikách a nahradit lidskou práci v nebezpečných prostředích.

Mezi výzvy, kterým čelí vývoj a přijetí humanoidních robotů, však patří vysoké náklady na komponenty, určitá skepse ohledně jejich užitečnosti a otázky týkající se sociální přijatelnosti.

„V souvislosti s rychlým pokrokem v oblasti umělé inteligence ale vyvstávají dvě otázky: Budou roboty k nerozeznání od lidí? A až k tomu dojde, co pak?“ dodává Umaru.

Největší a nejrychleji rostoucí

Do kategorie nejrychleji rostoucích segmentů robotů v období let 2024 až 2030 patří exoskelety (podpůrné mechanizmy pro lidí, které zvyšují například jejich sílu nebo pomáhají s rehabilitací), drony, logističtí roboty či přímo spotřebitelské roboty, jako jsou třeba domácí robotické vysavače.

GlobalData předpokládá, že na špici, co se týče dynamiky obratu, se umístí výše zmíněné exoskelety, jejichž prodej stoupne mezi lety 2024 a 2030 průměrným ročním tempem 38 %, i když, jak podotýká analýza, z relativně nízké základny (v roce 2024 generovaly tržby pouze 0,6 milionu dolarů).

Druhým nejrychleji rostoucím typem robotů pak budou autonomní drony (CAGR ve výši 19 %), následované logistickými roboty (CAGR 18 %).

Největší podíl na trhu robotiky mají ale servisní roboty (pomáhají s úkoly, které mohou být repetitivní, časově náročné nebo nebezpečné, a to jak plně autonomně, tak s asistencí člověka – patří sem třeba robotické sekačky či vysavače; na rozdíl od spotřebitelných robotů jsou ale určené pro profesionální využití). 

Těchto zařízení se vloni prodalo za 65,6 miliardy dolarů, v roce 2030 by mohl obrat s nimi činit až 168,8 miliardy dolarů, tedy asi čtyři pětiny celkového trhu. To odpovídá průměrnému ročnímu růstu okolo 17 %.

Samostatnou kapitolu pak tvoří průmyslové roboty, jichž se vloni prodalo za 24,6 miliardy dolarů – tvořily tak více než čtvrtinu celkového trhu s robotikou.

Vzestup tohoto typů robotů je ale oproti předchozímu případu přece jen mírnější – do roku 2030 bude obrat tohoto segmentu činit 36,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční průměrný růst umírněných 7 %.

Mohlo by vás zajímat

