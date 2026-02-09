Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Sílí tlaky na to, aby celá infrastruktura AI byla regionální

Sílí tlaky na to, aby celá infrastruktura AI byla regionální

Pavel Louda
Dnes

Virtuální střet USA a EU v kyberprostoru: červený hologram vlajky USA proti modrému symbolu EU, mezi nimi síť serverů a firewally.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Už v příštím roce bude více než třetina zemí navázána na regionálně specifické platformy umělé inteligence využívající odpovídající kontextová data. Přinášejí jim totiž vyšší přidanou hodnotu a potřebnou suverenitu.

Země, které si kladou za cíl digitální suverenitu, začaly významně zvyšovat své investice do lokálních AI platforem, když hledají životaschopné alternativy k americkým řešením, vysvětluje Gartner.

Podle něj se to týká nejen generických AI modelů, ale také výpočetního výkonu, datových center, infrastruktury a to tak, aby byly v souladu s místními zákony, kulturou a regionálními potřebami.

„Důvěra a kulturní kompatibilita se u nástrojů umělé inteligence stávají klíčovými kritérii. Vedoucí pracovníci organizací i vládní činitelé upřednostňují platformy, které jsou v souladu s místními hodnotami, regulačními rámci a očekáváními uživatelů, před těmi, které sice mají největší trénovací datové sady, ale nemusí být pro regionální uživatele nejvhodnější,“ podotýká Gaurav Gupta, analytik Gartneru.

Lokalizované modely podle něj těmto lidem a organizacím mohou poskytnout větší kontextovou hodnotu – regionální LLM překonávají globální modely například v případech, jako je vzdělávání, dodržování právních předpisů či veřejné služby, zejména pokud fungují v jiných jazycích než angličtině.

Státy stojící mimo kolektivní Západ navíc mění své postoje z důvodu obav z přílišného vlivu této kultury, což v důsledku povede ke snížení přeshraniční spolupráce v oblasti AI a ke zdvojování úsilí pro podobný cíl.

Gartner předpokládá, že státy, které budou zavádět suverénní podobu své AI, budou muset do roku 2029 vynakládat nejméně 1 % svého HDP na AI infrastrukturu. Kromě suverenity ale investice bude pohánět i strach těchto zemí ze zaostávání v technologickém závodu o AI.

Kritickou páteř, která umožní suverenitu AI, tvoří datová centra a infrastruktura zpracovávání dat pro potřeby AI. V důsledku toho v budoucnu dojde k explozivnímu nárůstu investic zejména v tomto segmentu, dodává Gupta.

Pavel Louda

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

