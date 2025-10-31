Computertrends  »  Technologie  »  Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Obálka časopisu
Autor: Internet Info DG
Každým rokem je v říjnovém vydání magazínu Computertrends rozsáhlá příloha s názvem Hvězdy českého ICT. Stejně tak tomu bylo i letos.

Speciální příloha magazínu Computertrends „Hvězdy českého ICT“ nabízí komplexní přehled klíčových trendů a událostí v oblasti informačních technologií za rok 2025. 

Najdete zde analýzy výdajů na ICT v ČR a Evropě, rozbory růstu cloudových služeb i tradičních „on-premises“ řešení. Text se věnuje evoluci digitální infrastruktury, rozvoji eHealth, digitální gramotnosti a postavení českých firem v evropském srovnání. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Pozornost je věnována dynamickému rozvoji umělé inteligence, ekologických (clean tech) technologií, exportním úspěchům českých firem i prvnímu kvantovému počítači v Ostravě. 

Článek rozebírá také změny na trhu IT práce, včetně trendů v poptávce a platech, a představuje vítěze prestižních cen Josepha Fouriera. Příloha zahrnuje rozhovory s českými experty, prezentuje podcasty a přibližuje úspěchy i témata startupové scény v Česku, včetně globální expanze a investic.

Stahujte Hvězdy českého ICT 2025.

Securitytrends - promo

Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
4. 11. 2025
9:00
Více
Principy a správa DNS
4. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Soda na odkyselení nefunguje. Je to nebezpečný nesmysl

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Umělá inteligence ovlivňuje českou vědu: Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu. Otevřou jen někde

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Poznejte česká města podle leteckých fotek. Takhle vypadají seshora

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ