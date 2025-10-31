Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Speciální příloha magazínu Computertrends „Hvězdy českého ICT“ nabízí komplexní přehled klíčových trendů a událostí v oblasti informačních technologií za rok 2025.
Najdete zde analýzy výdajů na ICT v ČR a Evropě, rozbory růstu cloudových služeb i tradičních „on-premises“ řešení. Text se věnuje evoluci digitální infrastruktury, rozvoji eHealth, digitální gramotnosti a postavení českých firem v evropském srovnání.
Pozornost je věnována dynamickému rozvoji umělé inteligence, ekologických (clean tech) technologií, exportním úspěchům českých firem i prvnímu kvantovému počítači v Ostravě.
Článek rozebírá také změny na trhu IT práce, včetně trendů v poptávce a platech, a představuje vítěze prestižních cen Josepha Fouriera. Příloha zahrnuje rozhovory s českými experty, prezentuje podcasty a přibližuje úspěchy i témata startupové scény v Česku, včetně globální expanze a investic.
