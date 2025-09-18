Technologie, které nám brzy změní život

Globální ekonomika prochází zásadními změnami, které jsou ovlivněné celou řadou aspektů – počínaje demografickými změnami, klimatickými tlaky, otřesy v dodavatelských řetězcích a zejména v poslední době rostoucími geopolitickými napětími.
Jak se díváte do budoucnosti, co se týče technologického vývoje?
Tady je několik průlomových technologií, které předefinují během následujících deseti let průmyslová odvětví i každodenní život.
Tou nejvýznamnějším technologickou změnou bude bezesporu tzv. umělá superinteligence. Mezi další technologie, které změní naše životy, patří kvantové počítače, multifunkční roboty, rozhraní mozek-počítač, malé modulární atomové reaktory nebo 4D tisk (3D výtisky, které v čase dokážou podle změny vnějších podmínek měnit své vlastnosti a tvar).
„V roce 2035 bude svět vypadat úplně jinak. Globální populace bude růst a stárnout. V zemích s vysokým podílem starší populace, třeba Japonsko, Jižní Korea nebo Itálie, budou technologie, které řeší nedostatek pracovních sil, jako jsou multifunkční roboti, hrát klíčovou roli," říká Xander Hartley, analytik společnosti GlobalData.
Analytici předpokládají, že do roku 2035 budou multifunkční roboti schopni bez úprav provádět více než 50 různých úkolů. To pomůže vyřešit nedostatek pracovních sil v mnoha odvětvích.
Zároveň se podle něj budou častěji vyskytovat přírodní katastrofy a extrémní povětrnostní jevy. Samotná ztráta biologické rozmanitosti přitom bude mít obrovský destabilizující účinek.
Pravděpodobně proto budeme svědky zavádění poplatků za vytváření emisí ze strany regulačních orgánů, které budou motivovat k přijetí příslušných opatření – v tomto procesu budou v čele hlavně Evropská unie a Čína.
Zpráva předpovídá do roku 2035 i kvantovou revoluci, která bude katalyzátorem obrovského skoku v objevování nových léků a komplexním finančním modelování. V příštím desetiletí se také dostanou na trh technologie umožňující nastavit přímé rozhraní mozek-počítač nebo které dokážou editovat geny.
Tyto průlomy podle Hartleye přispějí i k makroekonomickým trendům a pokrok v oblasti umělé inteligence, biotechnologií, kvantové fyziky a nového vesmírného závodu vyústí v otevřenou rivalitu mezi velmocemi, jako jsou USA a Čína.
Výjimečné jsou příležitosti i rizika
I když dojde doslova ke zlaté horečce v oblasti přijímání nových technologií a inovací, čekají nás také překážky a rizika. A právě jejich účinné zmírnění bude klíčem k úspěchu v novém světě a k vytvoření trvalých zlepšení.
Sophie Gallagher, analytička GlobalData se domnívá, že dvě hlavní oblasti, které v lidech vyvolají obavy, zejména v případě technologií, jako jsou zmíněná rozhraní mozek-počítač, budou ochrana osobních údajů a bezpečnost.
Máme nové jméno
Po více než třech dekádách existence otvírá magazín Computerworld novou kapitolu. Tradiční průvodce světem IT, který si za 36 let existence vybudoval pověst jednoho z nejdůvěryhodnějších tuzemských zdrojů pro IT profesionály, se od nynějška jmenuje Computertrends.
Bude totiž potřeba bránit se před novou generací kybernetických útoků, protože inovace v oblastech jako kvantová fyzika a umělá inteligence zároveň rapidně zvýší schopnosti hackerů.
Zatímco například umělá superinteligence by mohla být klíčem k řešení největších problémů lidí, souběžně se objeví riziko, že ji zlí aktéři naopak využijí k vývoji velmi destruktivních řešení. A to by mohlo vést k nové éře konfliktů.
Podniky by si měly také uvědomit, že mnoho z těchto technologií je závislých na různých stranách vývoje. Například slib městské letecké mobility závisí do značné míry na průlomu v technologii baterií.
„Firmy proto budou muset strategicky investovat a sledovat vývoj i v dalších oblastech, aby mohly plně využít všech výhod, které se naskytnou,“ dodává Gallagher.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.