Computertrends  »  Technologie  »  TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Dívka drží v ruce mobilní telefon s logem aplikace TikTok
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
Nové nástroje oblíbené sociální platformy umožní uživatelům nastavit práci s obsahem generovaným AI i jeho lepší identifikaci.

Součástí TikToku budou brzy nové nástroje, které uživatelům umožní určit, kolik se jim bude zobrazovat obsahu vygenerovaného umělou inteligencí. Vývojáři zároveň vylepšili technologii, která AI obsah štítkuje. 

Novinky jsou dokladem toho, jak velkou roli dnes generativní inteligence ve světě technologií hraje, a to i na platformě původně postavené na sdílení uživateli vytvářených videí.

 Nové ovládací prvky pro obsah generovaný umělou inteligencí se nacházejí v menu „Spravovat témata“, které uživatelům umožňuje ovlivnit obsah jejich Feedu, tedy to, jak často se jim zobrazují videa z vybraných tematických kategorií. Nově se mezi kategoriemi objeví taky obsah generovaný umělou inteligencí. 

Škodlivá videa

TikTok a krátká videa, na nichž je tato síť postavena, mají velmi negativní vliv na naše digitální zdraví. Zde si můžete přečíst podrobnosti o jejich zhoubném vlivu.

„Správa témat umožňuje uživatelům nastavit, jak často se jim zobrazuje obsah související s více než desíti kategoriemi, jako je tanec, sport nebo jídlo a pití,“ uvádí společnost v příspěvku na svém blogu s tím, že nové nastavení má pomoci uživatelům „přizpůsobit rozmanitou škálu obsahu ve svém feedu, spíš než úplně odstranit nebo nahradit obsah ve feedu“.

Aktualizace přichází v době, kdy i další společnosti přijímají za své kanály postavené výhradně na AI obsahu: Meta v září spustila kanál Vibes, společnost OpenAI pro změnu otevřela sociální platformu Sora, na níž uživatelé sdílejí klipy vytvořené s pomocí stejnojmenného nástroje. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Právě od spuštění Sory se na TikToku začaly objevovat vysoce realistická AI videa a mnoho tvůrců AI nástroje využívá i k dalšímu grafickému ztvárnění svých příspěvků bez ohledu na téma. Díky novému nastavení tak můžou uživatelé TikToku, kteří se cítí zahlceni videi generovanými umělou inteligencí, snížit jejich počet, zatímco ti, kterým se líbí, můžou naopak požádat o jejich navýšení. TikTok uvádí, že funkce bude široce dostupná v příštích týdnech.

Krom toho pracuje TikTok taky na zvýšení spolehlivosti označování obsahu generovaného umělou inteligencí. Ve fázi testů je technologie „neviditelných vodoznaků“, nenápadně vložených do vytvořených videí. 

Už dnes sice TikTok vyžaduje, aby tvůrci realistická videa generovaná umělou inteligencí sami označovali, a používá tzv. Content Credentials standard, který je společný pro celé odvětví, připojující metadata ukazující, jak byl obsah vytvořen, problematické však je, že tato metadata mohou být při dalších úpravách videí nebo při jejich nahrání jinam odstraněna.

Neviditelný vodoznak, který může přečíst pouze TikTok, tak představuje další vrstvu ochrany. TikTok dokonce po uvedení technologie do provozu plánuje, že ji aplikuje už na existující obsah. Kombinace těchto dvou opatření má dle vyjádření společnosti zajistit, že bude AI obsah označovaný konzistentněji.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
24. 11. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
26. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
26. 11. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ