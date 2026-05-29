Computertrends  »  Software

Umělá inteligence urychluje vývoj softwaru, přináší však i nové problémy

Lada Nová
Dnes

Sdílet

Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Kódovací AI asistenti pomáhají vývojářům psát software rychleji než kdykoli dřív. Další části tvorby softwaru však nestačí držet krok.

Programovací nástroje využívající umělou inteligenci rychle mění způsob, jakým se software vytváří. Vývojové týmy, které denně využívají AI asistenty, vydávají nový kód výrazně rychleji, zkracují vývojové cykly a zvyšují tempo inovací. Zatímco se však psaní kódu zjednodušilo, spolehlivost se ukazuje jako stále větší výzva. Problémem je to, že mnoho organizací se stále spoléhá na zastaralé nebo nekonzistentní procesy odpovědné za testování, zabezpečení a nasazování aplikací. A jak AI urychluje vývoj, je stále obtížnější tyto slabiny ignorovat.

Dopad kódování podporovaného umělou inteligencí je už dnes patrný. Týmy, které často používají AI nástroje, s mnohem větší pravděpodobností nasazují softwarové aktualizace denně. Tato rychlost však často přináší vedlejší účinky. Mezi intenzivními uživateli nástrojů pro kódování s umělou inteligencí 69 % uvádí opakující se problémy s nasazením. Zároveň se prodlužuje doba „zotavení“ po problémech, což naznačuje, že rychlejší vývoj možná pouze přidělává více v dalších fázích procesu.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Místo snížení pracovní zátěže tak umělá inteligence často vytváří další tlak v oblastech, jako je zajištění kvality, ladění a validace. Téměř polovina častých uživatelů AI uvádí, že manuální práce v těchto oblastech ve skutečnosti vzrostla. Tento tlak se projevuje i na samotných vývojářích. Mnoho jich připouští, že pravidelně pracuje večer nebo o víkendech, aby úkoly související s vydáváním verzí a řešením problémů s nasazením zvládli. Umělá inteligence tak nevytvořila zcela nové problémy, ovšem zesílila ty stávající.

TOP100

Hlavním z nich je nedostatek standardizovaných procesů vývoje a nasazení. Mnoho společností se stále spoléhá na odlišné pracovní postupy mezi týmy, což ztěžuje bezpečné a konzistentní škálování vydávání softwaru. Dalším problémem je nastavení infrastruktury. Pouze malá část týmů uvádí, že dokáže rychle vytvořit funkční nasazovací procesy, zatímco mnoho z nich je před vydáním závislých na schváleních nebo podpoře od jiných oddělení. V důsledku toho se čas ušetřený při kódování často později ztrácí kvůli zpožděním, režijním nákladům na koordinaci a opakovaným opravám.

Aby organizace zvládly rostoucí tempo vývoje, jsou souběžně s přijetím umělé inteligence vybízeny k modernizaci svých procesů. Cílem je vybudovat konzistentnější standardy pro dodávku softwaru, které týmům umožní rychle vydávat kód, aniž by musely neustále vymýšlet nové pracovní postupy. Společnosti, které nedokážou modernizovat zbytek své dodavatelské infrastruktury, riskují, že vymění rychlejší kódování za větší provozní nestabilitu. Naopak ty, které úspěšně vyváží rychlost a spolehlivost, pravděpodobně získají z vývoje poháněného umělou inteligencí největší dlouhodobou výhodu.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lada Nová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Elastic Stack Log Management
2. 6. 2026
9:30
Více
Docker
8. 6. 2026
9:30
Více
Linux: správa počítačové sítě
9. 6. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu

Třináct užitečných funkcí Google Chrome, které pravděpodobně nevyužíváte

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

Kuřecí bizár na sítích: KFC se omluvilo, nejen experti kroutí hlavou

Menopauza nejdou jen návaly a kila navíc. Roste riziko nemocí

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Zaměstnance bude nutné hlásit osm dnů před nástupem

Firmy implementují AI, o zisky se zaměstnanci se ale nepodělí

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Česko chce vytvořit náhradu WhatsAppu či Signalu

Monopol na vstupenky křiví trh a zvyšuje ceny

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ