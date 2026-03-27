Western Digital posouvá kapacitu HDD s technologií UltraSMR

Objem dat roste rychleji než kdykoli dříve. Cloudové služby, umělá inteligence, video obsah i podnikové aplikace generují obrovské množství informací, které je potřeba efektivně ukládat. S tím souvisí zásadní výzva: jak zvýšit kapacitu úložišť bez dramatického růstu nákladů, spotřeby energie a nároků na prostor v datových centrech.

Společnost Western Digital proto přichází s technologií UltraSMR, která posouvá možnosti klasických pevných disků směrem k vyšší hustotě záznamu a lepší ekonomice provozu.

Jak UltraSMR řeší limity tradičních HDD – více dat a nižší náklady

Klasické pevné disky narážejí na fyzické limity – zvyšování kapacity často znamená vyšší náklady, více rackového prostoru a větší energetickou zátěž. Technologie SMR (Shingled Magnetic Recording) tento problém řeší překrýváním datových stop, čímž zvyšuje hustotu zápisu.

UltraSMR tento princip dále rozvíjí. V kombinaci s architekturou Host-Managed SMR umožňuje efektivně ukládat velké objemy dat při zachování spolehlivosti a optimalizaci provozu. Výsledkem je vyšší kapacita na jeden disk bez nutnosti rozšiřovat infrastrukturu.

Z pohledu provozovatelů datových center je klíčové zejména snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO). UltraSMR přináší vyšší kapacitu na disk (méně hardware), nižší spotřebu energie na uložený terabajt a efektivnější využití rackového prostoru. To vše se promítá do nižších provozních nákladů a lepší škálovatelnosti infrastruktury.

Pro jaké workloady je UltraSMR vhodné

Technologie je navržena primárně pro prostředí, kde se pracuje s velkými objemy dat zapisovanými sekvenčně a následně často čtenými. Typicky jde o:

  • hyperscale a cloudová datová centra
  • AI a big data workloady
  • archivační a analytické systémy
  • infrastrukturu velkých poskytovatelů služeb

Právě v těchto scénářích dokáže UltraSMR maximálně využít svůj potenciál.

Kombinace technologií pro vyšší hustotu a spolehlivost

UltraSMR není izolované řešení, ale součást širší technologické strategie Western Digital. Disky staví na kombinaci několika klíčových inovací:

  • OptiNAND™ – integrace flash paměti pro optimalizaci operací
  • HelioSeal® – helium design pro nižší spotřebu a vyšší hustotu
  • ePMR (energy-assisted magnetic recording) – zvýšení přesnosti zápisu
  • ochrana proti vibracím (RVS) pro stabilní výkon v serverech

Díky tomu si disky zachovávají enterprise spolehlivost i při extrémních kapacitách.

Konkrétní modely: Ultrastar DC HC670, HC680 a HC690

Technologie UltraSMR se promítá do nové generace disků Western Digital Ultrastar, konkrétně modelů:

Školení Linux

  • Ultrastar DC HC670
  • Ultrastar DC HC680
  • Ultrastar DC HC690

Tyto disky jsou navrženy pro provoz 24/7 v datových centrech a zvládají workloady až stovek terabajtů ročně. Model HC690 navíc využívá 11diskovou platformu pro maximální hustotu uložených dat. UltraSMR je součástí dlouhodobé strategie Western Digital, jejímž cílem je dále zvyšovat kapacitu HDD bez zásadního dopadu na cenu a energetickou náročnost. V době, kdy objem dat exponenciálně roste, se tak pevné disky i nadále posouvají jako klíčová technologie pro ukládání dat ve velkém měřítku.

Více informací o produktech a dostupnosti zjistíte u distributora ASBIS CZ.

