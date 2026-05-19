Zákony o ověřování věku při používání sociálních sítí zvyšují zájem o VPN i návody na obcházení

Cíl nových regulací je na první pohled srozumitelný: omezit přístup nezletilých k pornografii a dalšímu obsahu pro dospělé. V praxi to ale často znamená, že uživatel musí nahrát kopii svého dokladu totožnosti, projít ověřením obličeje nebo použít externí službu pro kontrolu věku.
To je pro mnoho lidí – nejen nezletilých – citlivá záležitost. Ověřování věku totiž ve výsledku vytváří databáze toho, kdo kdy kam chodí, a to v oblasti, kde je anonymita pro řadu uživatelů zásadní.
Výbuch diskusí o obcházení omezení
Cybernews sledoval veřejné diskuse na Redditu v období od května 2025 do dubna 2026 a našel 241 vláken věnovaných obcházení ověřování věku. Trend je jasný: z jednoho vlákna v květnu 2025 na 65 vláken v dubnu 2026.
Dva momenty jsou klíčové. V srpnu 2025, po spuštění opatření v rámci britského Online Safety Act (25. července 2025), vzrostl počet komentářů v diskusích o obcházení o 460 procent oproti předchozímu měsíci. V březnu 2026, po zavedení věkových omezení pro dospělý obsah v Austrálii, se komentáře zvýšily o 47 procent.
Jakmile začnou plně platit nové zákony, komunita okamžitě reaguje. Sdílí návody, jak použít VPN, proxy, alternativní weby nebo různé techniky maskování polohy a identity.
VPN jako standardní reakce na regulaci
Nejde ale jen o diskuse. Cybernews porovnal i data o stahování VPN v dotčených zemích.
Velká Británie
V srpnu 2025, krátce po zavedení povinného ověřování věku, si podle analýzy uživatelé ve Spojeném království stáhli přes dva miliony VPN. Následně se měsíční čísla držela nad hranicí jednoho milionu stažení.
Austrálie
V březnu 2026, po zavedení zákazu přístupu k dospělému obsahu pro uživatele mladší 18 let, zaznamenala Austrálie přes 871 tisíc stažení VPN – téměř třikrát více než v předchozím měsíci.
To naznačuje, že VPN se pro běžné uživatele stávají standardním nástrojem, jak obejít geoblokace a věková omezení, skrýt svou IP adresu a vyhnout se sdílení osobních údajů s poskytovateli obsahu.
Nejde jen o děti
Z dat i komentářů analyzovaných Cybernews vyplývá, že motivace uživatelů jsou širší než pouhá snaha nezletilých dostat se k obsahu pro dospělé.
Mnoho lidí – včetně dospělých – odmítá nahrávat své občanky a biometrické údaje na web, kde není stoprocentní jistota, jak budou data zabezpečena, kdo k nim má přístup a zda nedojde k únikům. Některé weby raději blokují návštěvníky z Austrálie nebo Velké Británie, než aby implementovaly komplexní a nákladné ověřování věku. Pokud uživatelé chtějí obsah dál používat, musí si přestěhovat svou IP adresu přes VPN do jiné země.
Historie úniků databází – včetně seznamovacích nebo erotických webů – zvyšuje nedůvěru. V očích mnoha lidí je tedy ověřování věku jen další potenciální bomba, která může časem explodovat v podobě masivního leaknutého seznamu uživatelů.
Co říkají bezpečnostní experti
Senior Information Security Researcher Cybernews, Aras Nazarovas, k výsledkům studie shrnuje, že zákony o ověřování věku nezastavují odhodlané uživatele v přístupu k omezenému obsahu. Nejde jen o děti – mnoho dospělých uživatelů orientovaných na soukromí nechce sdílet citlivé osobní údaje s weby třetích stran. Povinné ověřování věku často znamená skladování citlivých dat – ID, biometrie – což vytváří atraktivní cíl pro útočníky.
Z technického hlediska tedy zákony posouvají rovnováhu: část odpovědnosti za ochranu dětí se přelévá z rodičů a škol na poskytovatele obsahu, ale zároveň výrazně zvyšují tlak na uživatele, aby se bránili vlastními prostředky – nejčastěji právě VPN.
Dopady na technologickou praxi a politiku
VPN se definitivně posouvají z pozice nástroje pro specialisty do úplného mainstreamu. Jakmile regulace zasáhne populární weby, lidé si nástroj na obejití začnou instalovat v masovém měřítku.
Legislativci si často představují, že povinné ověřování věku problém konečně vyřeší. Technická realita je ale jiná: internet je globální, VPN a proxy jsou běžně dostupné, a blokovat je masově je politicky i technicky problematické.
Pokud budou vlády dál tlačit na ověřování věku přes doklady totožnosti nebo biometriku, vzniknou obrovské centrální databáze. Každý takový systém je potenciálním honeypotem pro útočníky a slabým místem celého ekosystému.
Jednou z cest může být vývoj technologií typu anonymizovaných věkových tokenů – kde se ověří pouze to, že je uživatel starší 18 let, bez sdílení dalších údajů. To by ale vyžadovalo seriózní investice a standardizaci, na kterou zatím většina států není připravena.
Pro tvůrce regulací je to varovný signál, že prosté zpřísňování přístupových pravidel neřeší základní problém, pokud ignoruje technické možnosti obcházení a legitimní obavy o soukromí. Pro technologický svět jde o jasný trend: VPN, nástroje pro anonymizaci a privacy-by-design řešení budou nabývat na významu s každou další regulací, která vyžaduje sdílení citlivých dat výměnou za přístup k online službám.
