Acer uvádí Swift Blade 14 s hmotností 799 gramů, souběžně představuje i Swift Air 16

Acer rozšířil portfolio tenkých a lehkých notebooků o dva nové modely přenosných počítačů se systémem Windows 11: ultralehký Acer Swift Blade 14, jehož hmotnost dosahuje 799 gramů, a 16palcový Acer Swift Air 16. Oba modely jsou postaveny na procesorech Intel Core Series 3 a nabízejí varianty s 3K OLED displejem.
Swift Blade 14: 14palcový notebook o hmotnosti 799 gramů
Model Swift Blade 14 (SFB14–53CF) váží 799 gramů a jeho tloušťka začíná na 12,9 milimetru, čímž patří k nejlehčím 14palcovým notebookům v aktuální nabídce výrobce. Nízká hmotnost je dána konstrukcí šasi, které kombinuje hořčíko-hliníkovou slitinu s uhlíkovými vlákny. Acer notebook pozicuje pro mobilní produktivitu a práci s vizuálním obsahem přímo na cestách.
Zařízení pohání až procesor Intel Core 7 350 v kombinaci s 12 gigabajty paměti LPDDR5 a úložištěm až 1 terabajt. Displej v provedení až 3K OLED pokrývá až 100 procent barevného prostoru DCI-P3, poměr obrazovky k tělu dosahuje 90 procent při rámečcích o tloušťce 4,3 milimetru a poměru stran 16:10. Baterie má kapacitu 50 watthodin, konektivitu zajišťují tři porty USB 3.2 Gen 1 Type-C, k dispozici je také přední FHD kamera s fyzickým přepínačem. Notebook je dostupný v barevných variantách marshmallow blue a marshmallow white.
Swift Air 16: výkon pro práci i zábavu
Swift Air 16 (SFA16-I31T/SFA16-I31) je vybaven až procesorem Intel Core 7 350 s výkonem platformy až 40 TOPS a dedikovanou jednotkou NPU. K dispozici je až 16 gigabajtů paměti LPDDR5× a rozšiřitelné úložiště až 512 gigabajtů. Tloušťka notebooku začíná na 13,3 milimetru, hmotnost činí 1,5 kilogramu. Celohliníkové šasi je dostupné v barvách elemental blue, sage green nebo sandstone gold, přičemž dostupnost konkrétních variant se může lišit podle modelu a regionu. Klávesnice je podsvícená, baterie s kapacitou 70 watthodin podporuje rychlé nabíjení na 50 procent kapacity za 30 minut prostřednictvím stowattového adaptéru.
Notebook nabízí buď OLED displej s pokrytím 100 procent DCI-P3, nebo variantu IPS s pokrytím 100 procent sRGB a podporou vícedotykového ovládání. Obě varianty mají poměr stran 16:10, rozlišení až WQXGA+ (2880×1800), jas až 500 nitů a obnovovací frekvenci až 120 hertzů. Zvukový systém se čtyřmi reproduktory podporuje technologii DTS Virtual:X pro prostorový zvuk, vysokorychlostní konektivitu zajišťují dva porty Thunderbolt 4.
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