Vyzkoušeli jsme: chytré hodinky Huawei Watch GT 7 Pro

Huawei pokračuje v linii chytrých hodinek s mimořádnou výdrží baterie a přesnými zdravotními senzory. Zásadní nové funkce modelu, který dnes přichází na trh, cílí primárně na golfisty a lyžaře.
Konstrukce a materiály
Testovaný model Huawei GT 7 Pro 46mm používá nanokrystalický keramický rámeček kombinovaný s titanovou slitinou leteckého standardu. Displej chrání syntetické safírové sklo a hodinky váží 55,5 gramu při tloušťce 11,3 mm.
Žlutá barevná varianta je tlumená, nejde o žádnou jedovatou žlutou, ale o klidný odstín vhodný pro každodenní nošení. Ke žlutému řemínku ladí i stejně barevná čísla v okolí lunety.
Řemínek EasyCross
Fluoroelastomerový řemínek s designem EasyCross má volný konec zastrkující se pod náramek. Řešení eliminuje přečnívající konec typický pro klasické řemínky s přezkou. Navzdory mému očekávání se to zapíná dobře a nijak to nepřekáží. To oceníte zejména při sportu, že se řemínek nezachytává o oblečení a rychle se sundává i nasazuje.
Výdrž baterie
I při zapnutých kontinuálních funkcích jako jsou měření tepu, kroků a další metriky hodinky vydrží skoro dva týdny na jedno nabití. Samozřejmě čím více a častěji používáte funkcí s určováním polohy, tím kratší je výdrž. Rozhodně je ale nepotřebujete nabíjet denně, jako konkurenční smart watch. Předchozí modely zvládly třeba dva dny s nonstop monitoringem sjezdového lyžování.
Zdravotní metriky a přesnost měření
Přesnost měření srdeční frekvence jsem shodou náhod ověřil při neplánovaném kardiologickém vyšetření certifikovaným lékařským přístrojem. Naměřené hodnoty na přístroji v principu odpovídaly datům z hodinek s minimální odchylkou – jakože opravdu plus mínus jeden tep.
Novinkou je v aplikaci Huawei Health (Huawei Zdraví) funkce Health Insights. Ta má na základě nejrůznějších naměřených dlouhodobých údajů popsat a interpretovat aktuální zdravotní stav a schopnost nějakých sportovních výkonů. Data subjektivně odpovídala skutečnému pocitu po probuzení. Doplňková funkce Morning Brief nebyla ještě během testování dostupná, má být aktivována prostřednictvím budoucí aktualizace OTA.
Automatická detekce aktivit
Hodinky automaticky rozpoznávají vybrané sportovní aktivity. Dobře funguje třeba rozpoznání režim potápění, který se aktivuje automaticky při ponoření do nastavené hloubky (minimum je 1,3 metru) bez manuálního spuštění – při šnorchlování jsme nemuseli nic zapínat ručně, hodinky prostě začaly měřit šnorchlovací aktivitu.
Golf – měření vzdálenosti úderů pro začátečníky
Na drivingu jsme testovali měření na odpališti. Já jako začátečník, který držel golfovou hůl asi potřetí v životě, jsem v přímém přenosu sledoval progres úderu od 20 do 150 metrů. Okamžitá zpětná vazba po každém úderu umožňuje vyhodnotit rychlost a kvalitu švihu, která koreluje s dálkou odpalu.
Golfové funkce zahrnují:
- Plays-Like Distance – vzdálenost kompenzovaná sklonem terénu
- Shot Distance – automatická detekce vzdálenosti úderů
- Custom Green Pin – nastavení polohy praporku
- Auto-Rotating Green View – otáčející se zobrazení greenu podle polohy hráče
- Full Course Multi-Color Scorecard – barevné skóre podle výkonu
A samozřejmě jsou tu dostupné mapy tisíců hřišť, které si dokonce můžete editovat, pokud se rozestavění jamek změní.
Lyžování
Druhým velkým tahákem má být rozsáhlá podpora sjezdového lyžování. Podobně jako mapy golfových hřišť budou v hodinkách dostupné mapy lyžařských středisek, zatím nejsou. Podle specifikací má být dostupných více než 3 000 map po celém světě včetně 230+ středisek v Česku. Funkce lyžování zahrnuje halové i venkovní lyžování s metrikami jako počet zatáček, typ zatáček, frekvence zatáček a G-Force.
Jsou dobré?
Jasně. Smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro 46mm nabízejí výdrž baterie výrazně převyšující konkurenci a zdravotní senzory. Ale upřímně – pokud máte loňský model a nejste zrovna nadšený golfový player nebo lyžař, asi pro vás nemá upgrade smysl. Ale pro nové uživatele nebo majitelé starších kousků hledající sportovní hodinky s dlouhou výdrží a profesionálními metrikami jde o velmi relevantní volbu.
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