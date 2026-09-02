TP-Link představil první kompletní řadu zařízení s Wi-Fi 8

TP-Link na veletrhu IFA 2026 v Berlíně ukázal svou první produktovou řadu postavenou na technologii Wi-Fi 8. Jde o router Archer 8 Ultra a mesh systém Deco 8 Ultra, které vycházejí z připravovaného standardu IEEE 802.11bn a kombinují čipové sady od společností Broadcom, Qualcomm a MediaTek s vlastním hardwarem a softwarem TP-Link.
Wi-Fi 8 podle TP-Link necílí primárně na navýšení přenosových rychlostí, ale reaguje na problémy, které dlouhodobě ovlivňují kvalitu bezdrátového připojení v domácnostech – slabší signál na okrajích pokrytí, přetížení sítě při vyšším počtu připojených zařízení a rušení způsobující výpadky. Základem obou zařízení je TP-Link Wi-Fi 8 Stability Engine, tedy soubor technologií zaměřených na stabilnější provoz v celé domácnosti.
Technologie Enhanced Long Range (ELR) a Distributed Resource Units (DRU) rozšiřují dosah sítě na okrajích pokrytí a zlepšují komunikaci se vzdálenými zařízeními s nízkou spotřebou. Non-Primary Channel Access (NPCA) udržuje síť rychlou a pohotovou i při současném připojení vyššího počtu zařízení. Unequal Modulation (UEQM) společně s novými modulačními a kódovacími mechanismy MCS zajišťuje stabilní přenosovou rychlost i v prostředí s vyšší úrovní rušení.
Archer 8 Ultra: třípásmový router s rychlostí až 19 Gb/s
Archer 8 Ultra je třípásmový Wi-Fi 8 router s celkovou bezdrátovou rychlostí až 19 Gb/s a kabelovým připojením až 10 Gb/s. O pokrytí domácnosti se stará osmnáct interních vysokovýkonných antén. Výrobce jej určuje pro domácnosti s vyšším počtem současně připojených zařízení.
Deco 8 Ultra: mesh systém s rychlostí až 22 Gb/s
Deco 8 Ultra je třípásmový mesh Wi-Fi 8 systém s celkovou bezdrátovou rychlostí až 22 Gb/s a kabelovým připojením až 10 Gb/s. Balení se třemi jednotkami pokrývá plochu až 910 m² a podporuje připojení více než 200 zařízení. Označení modelu a deklarovaná rychlost se podle TP-Link mohou v jednotlivých regionech lišit v souladu s místními předpisy.
Design zaměřený na umístění v obytném prostoru
Oba modely kombinují technické parametry s designem určeným pro umístění přímo v obytném prostoru, tam, kde zařízení dosahuje nejlepšího výkonu. Archer 8 Ultra nabízí minimalistický design s dvoubarevnou mřížkou a jemným mikrovzorkem, stav zařízení signalizuje světelné podsvícení namísto výrazných LED diod. Deco 8 Ultra navazuje na dosavadní design produktové řady Deco, kombinuje matné tělo s lesklou horní částí.
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