Roborock se vrhnul i na čištění bazénů

Po robotických vysavačích a sekačkách se globální lídr v oblasti domácí robotiky pouští s modelem Roborock RockAqua P1 do vod bazénové techniky.
Roborock RockAqua P1 uklízí dno i stěny bazénu, vodní linku a plošiny s hloubkou vody od 15 cm. Adaptivní trasa úklidu pomáhá robotu orientovat se v bazénech různých tvarů. Vizuální systém rozpoznávání překážek současně identifikuje například kryty odtoků nebo schody, a omezuje tak přerušování úklidu. Uživatel proto nemusí neustále kontrolovat, která místa už robot vyčistil.
Roborock zachytí jemné nečistoty a písek i větší listí, aniž by bylo nutné sběrný koš neustále vyprazdňovat. Umožňuje mu to kombinace sacího průtoku 6 800 GPH (galonů za hodinu), tedy 25 738 LPH (litrů za hodinu), čtyřlitrového koše na nečistoty a dvojité filtrace s filtry o jemnosti 180 μm a 70 μm.
Robot navíc dokáže přizpůsobovat sací výkon aktuální situaci. Když rozpozná větší nečistotu, nejprve sání sníží, aby ji proud vody neodsunul, a při přiblížení k ní výkon opět zvýší. Funkce ClearVision Smart Patrol Cleaning zároveň upřednostňuje více znečištěná místa, čímž omezuje riziko vynechání některých ploch i zbytečné opakované čištění.
RockAqua P1 nabízí při čištění dna efektivní dobu provozu až 3,5 hodiny, takže zvládne i větší bazény bez častého přerušování. Rychlé nabíjení jej připraví na další čisticí cyklus a inteligentní řízení motoru přizpůsobuje spotřebu energie podmínkám v bazénu i množství nečistot.
Po dokončení úklidu nebo při poklesu kapacity baterie pod kritickou úroveň se RockAqua P1 automaticky vrátí k vodní lince, kde počká na vyjmutí. Uživatel jej tak snadno najde a vytáhne z bazénu. Funkce rychlého vypouštění při zvedání odvádí vodu z těla robotu, a omezuje tak námahu potřebnou k jeho přenesení z bazénu do nabíjecí stanice. Prostřednictvím aplikace lze také sledovat stav robotu a nastavovat úklidové programy podle individuálních potřeb
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