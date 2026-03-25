Apple konečně vychází vstříc firemním uživatelům. Představil platformu Apple Business

Apple představil platformu Apple Business, která sjednocuje správu mobilních zařízení, firemní komunikaci a správu značky do jednoho systému. Služba bude dostupná zdarma od 14. dubna ve více než 200 zemích a regionech, včetně České republiky.
Integrovaná správa mobilních zařízení
Platforma obsahuje systém pro správu mobilních zařízení (MDM), který umožňuje centralizovanou správu firemního hardware a nastavení z jednoho rozhraní. Funkce Blueprints zajišťuje rychlé nasazení zařízení s předem definovanými parametry a aplikacemi. Zařízení je připraveno k použití ihned po vybalení.
Apple Business rozšiřuje dostupnost nástroje Apple Business Manager do více než 200 zemí a obsahuje pokročilé funkce pro správu:
- Spravované účty Apple s šifrovaným oddělením pracovních a osobních dat
- Správu zaměstnanců podle pracovního zařazení nebo týmu
- Distribuci aplikací prostřednictvím App Store
- Administrátorské API pro velké organizace
Komunikační nástroje a správa značky
Platforma nabízí integrované služby pro e-mail, kalendář a adresář s podporou vlastních domén. Firmy mohou registrovat novou doménu nebo používat stávající. Systém obsahuje nástroje pro plánování, delegování kalendářů a firemní adresář.
Nástroje pro správu identity z Apple Business Connect se přesouvají do Apple Business. Firmy mohou spravovat profil značky, informační karty míst, speciální nabídky a získávat statistiky o lokalitách. Brandová komunikace zahrnuje zobrazování loga v aplikaci Mail, iCloud Mail a u sledovaných objednávek v Peněžence.
Dostupnost a přechod ze stávajících služeb
Platforma se automaticky zpřístupní stávajícím uživatelům Apple Business Connect, Apple Business Essentials a Apple Business Manager. Uživatelé Business Essentials přestanou po 14. dubnu platit měsíční poplatky za správu zařízení. Veškerá data se přenesou automaticky v den spuštění.
Doprovodná aplikace Apple Business umožňuje zaměstnancům instalovat pracovní nástroje a žádat o technickou podporu. Aplikace vyžaduje iOS 26, iPadOS 26 nebo macOS 26.
Zákazníci v USA mohou dokoupit dodatečné úložiště na iCloudu až do kapacity dva terabajty na uživatele za cenu od 0,99 dolaru měsíčně.
