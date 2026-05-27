Lenovo má novou stolní pracovní stanici s AMD Ryzen ThinkStation P4

Základem pracovní stanice je procesor AMD Ryzen PRO řady 9000, který poskytuje výkon a energetickou efektivitu potřebnou pro dlouhodobé profesionální zatížení. Vybrané konfigurace přinášejí vůbec první nasazení technologie AMD 3D V-Cache v profesionálním segmentu.
ThinkStation P4 nabídne kromě jiného i profesionální grafické karty Nvida RTX Pro 6000 Blackwell Workstation Edition nebo Nvida RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition. Tyto GPU poskytují výkon pro 3D modelování, rendering, práci v CAD a BIM nástrojích, střih a postprodukci videa, vývoj softwaru i AI výpočty.
Výrobce tvrdí, že navrhl stanici tak, abyzůstala tichá, stabilní a spolehlivá i při dlouhodobé zátěži. Nabízí až 256 GB paměti DDR5 a inovovaný systém chlazení, včetně vodního – kapalinového chlazení u konfigurací s nejvýkonnějšími procesory AMD Ryzen PRO řady 9000. Díky tomu zvládá náročné úlohy, jako jsou 3D animace, střih a postprodukce videa, CAD, BIM, simulace, složitý rendering nebo vývoj softwaru.
Z hlediska rozšiřitelnosti podporuje stanice rozhraní PCIe Gen 5 a nabízí čtyři rozšiřující sloty. Hybridní architektura úložiště umožňuje kombinaci až šesti disků, včetně rychlých M.2 SSD a kapacitních HDD. Konektivita zahrnuje mimo jiné porty USB-C s přenosovou rychlostí až 20 Gb/s, DisplayPort 2.0 a integrovaný 2,5Gb Ethernet.
ThinkStation P4 chrání platforma Lenovo ThinkShield, která zahrnuje hardwarové i firmwarové bezpečnostní prvky. Součástí jsou ochrana na úrovni BIOSu, bezpečné mazání dat a integrované nástroje na ochranu soukromí, které pomáhají chránit citlivá data v podnikovém prostředí.
Zařízení disponuje ISV certifikacemi pro profesionální aplikace od společností Avid, Altair, Autodesk, Anysys, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTC a Siemens. Konstrukce stanice využívá recyklované materiály, včetně 95 % plastů PCC ABS a 16 % recyklované oceli v šasi.
Lenovo ThinkStation P4 bude dostupná od června 2026.
