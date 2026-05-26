Ferrari má první plně elektrický vůz

Ferrari Luce vyvinuli italští inženýři kompletně ve vlastní režii: od elektromotorů až po akumulátor, každý prvek vznikl v Maranellu a celkem dal za vznik více než 60 novým patentům.
Luce pojme čtyři dveře a pět sedadel, což je pro Ferrari vůbec poprvé, protože tradiční konfigurace s motorem vpředu uprostřed a převodovkou vzadu totiž páté sedadlo neumožňuje. Na multifunkčním digitálním displeji se podílel korejský Samsung.
Vůz je poháněn čtyřmi elektromotory (jedním pro každé kolo) a je vybaven 122 kWh baterií, systémem aktivního odpružení odvozeným od modelu F80 a nezávislým řízením zadní nápravy. Každé kolo je vybaveno jedním aktuátorem (akčním členem) pro trakci a rekuperaci, jedním pro úhel natočení volantu a jedním pro řízení vertikálního pohybu.
Elektrický pohon všech kol je pro Ferrari premiérou. Nové zapojení posunu točivého momentu (torque shift engagement) a rozšířené rekuperační brzdění zároveň zajišťují nárůst točivého momentu a silný brzdný účinek motoru. Řízení točivého momentu je odpovědí Ferrari na jednu z typických výzev elektrických pohonných jednotek: pocit silného, okamžitého podélného zrychlení, které může být při rozjezdu až nepříjemné a s rostoucí akcelerací má tendenci slábnout. Ferrari proto vyvinulo vlastní patentovaný systém, který umožňuje zvyšovat dostupný točivý moment stisknutím pravé páčky na volantu, přičemž zachovává pocit progresivního zrychlení. Levá páčka naopak zvyšuje rekuperaci energie a pocit zpomalení.
Pohonné ústrojí tvoří čtyři synchronní elektromotory s permanentními magnety a radiálním tokem odvozené od modelu F80, které dosahují maximálních otáček 30 000 ot./min na přední nápravě a 25 500 ot./min na zadní nápravě. Systém pracuje s 800V architekturou a kombinuje výkon s efektivitou za využití řešení přímo odvozených z motorsportu. Vysokonapěťový akumulátor se skládá z 210 článků zapojených v sérii, které poskytují kapacitu 122 kWh a podporují nabíjení výkonem až 350 kW. Baterie je navržena jako nosný prvek vozu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.