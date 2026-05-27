ČTÚ o prázdninách otevře pásmo 26 GHz pro moderní bezdrátové sítě

Český telekomunikační úřad zahajuje novou etapu využívání vysokofrekvenčního rádiového spektra v pásmu 26 GHz. Toto pásmo bude od 1. 7. 2026 otevřeno pro provoz moderních bezdrátových sítí, zejména sítí páté generace (5G), pevných bezdrátových přístupových sítí (FWA) a lokálních či průmyslových sítí určených například pro výrobní areály, logistická centra nebo technologické kampusy.
Současně s otevřením pásma 26 GHz přistoupil ČTÚ ke zpřístupnění informací o využívání rádiových kmitočtů v tomto pásmu.
Pásmo 26 GHz umožňuje přenos velmi vysokých datových rychlostí a je vhodné zejména pro nasazení sítí s vysokou kapacitou. Typickým využitím jsou hustě osídlené městské oblasti, průmyslové zóny, logistické areály nebo rozsáhlé objekty, kde je kladen důraz na spolehlivou a rychlou bezdrátovou komunikaci.
Podpora 5G, FWA i průmyslových aplikací
Nově nastavené podmínky umožňují využití pásma 26 GHz pro různé typy sítí podle jejich charakteru a účelu. Vedle veřejných i privátních mobilních sítí 5G se otevírá prostor také pro sítě FWA, které mohou doplnit nebo nahradit kabelové připojení k internetu, zejména v lokalitách, kde je výstavba optické infrastruktury technicky obtížná, časově náročná nebo ekonomicky nevýhodná.
Pásmo tak může pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního internetu i do míst, kde není snadné přivést optické připojení. Další významné příležitosti se otevírají pro lokální a kampusové sítě, například v průmyslu, dopravě nebo logistice. Moderní privátní sítě mohou podpořit automatizaci výroby, autonomní systémy nebo další aplikace spojené s konceptem Průmyslu 4.0. Právě vysoká kapacita a nízká latence pásma 26 GHz vytvářejí prostor pro vznik a rozvoj nových technologických řešení.
Jde zároveň o historicky největší část rádiového spektra, kterou ČTÚ pro nové využití na základě individuálních oprávnění uvolňuje. Nastavené podmínky, které zohledňují evropskou harmonizaci i specifika českého trhu, mají umožnit efektivní a flexibilní využití pásma nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům na trhu nebo subjektům připravujícím lokální projekty a privátní sítě. Úřad již eviduje předběžný větších i menších hráčů, včetně konkrétně připravovaných projektů.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.