ČTÚ o prázdninách otevře pásmo 26 GHz pro moderní bezdrátové sítě

Radan Dolejš
Dnes

Bezdrátový internet, 26 GHz

Český telekomunikační úřad zahajuje novou etapu využívání vysokofrekvenčního rádiového spektra v pásmu 26 GHz. Toto pásmo bude od 1. 7. 2026 otevřeno pro provoz moderních bezdrátových sítí, zejména sítí páté generace (5G), pevných bezdrátových přístupových sítí (FWA) a lokálních či průmyslových sítí určených například pro výrobní areály, logistická centra nebo technologické kampusy.

Současně s otevřením pásma 26 GHz přistoupil ČTÚ ke zpřístupnění informací o využívání rádiových kmitočtů v tomto pásmu. 

Pásmo 26 GHz umožňuje přenos velmi vysokých datových rychlostí a je vhodné zejména pro nasazení sítí s vysokou kapacitou. Typickým využitím jsou hustě osídlené městské oblasti, průmyslové zóny, logistické areály nebo rozsáhlé objekty, kde je kladen důraz na spolehlivou a rychlou bezdrátovou komunikaci.

Podpora 5G, FWA i průmyslových aplikací

Nově nastavené podmínky umožňují využití pásma 26 GHz pro různé typy sítí podle jejich charakteru a účelu. Vedle veřejných i privátních mobilních sítí 5G se otevírá prostor také pro sítě FWA, které mohou doplnit nebo nahradit kabelové připojení k internetu, zejména v lokalitách, kde je výstavba optické infrastruktury technicky obtížná, časově náročná nebo ekonomicky nevýhodná.

Pásmo tak může pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního internetu i do míst, kde není snadné přivést optické připojení. Další významné příležitosti se otevírají pro lokální a kampusové sítě, například v průmyslu, dopravě nebo logistice. Moderní privátní sítě mohou podpořit automatizaci výroby, autonomní systémy nebo další aplikace spojené s konceptem Průmyslu 4.0. Právě vysoká kapacita a nízká latence pásma 26 GHz vytvářejí prostor pro vznik a rozvoj nových technologických řešení.

Jde zároveň o historicky největší část rádiového spektra, kterou ČTÚ pro nové využití na základě individuálních oprávnění uvolňuje. Nastavené podmínky, které zohledňují evropskou harmonizaci i specifika českého trhu, mají umožnit efektivní a flexibilní využití pásma nejen velkým operátorům, ale i menším hráčům na trhu nebo subjektům připravujícím lokální projekty a privátní sítě. Úřad již eviduje předběžný větších i menších hráčů, včetně konkrétně připravovaných projektů.

Radan Dolejš

