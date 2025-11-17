Computertrends  »  Apple spustil v Evropě aplikaci Apple Sport

Apple spustil v Evropě aplikaci Apple Sport

Radan Dolejš
Včera

fotbal e-sport Autor: © Michal Jarmoluk - Pixabay

Aplikace Apple Sports nabízí přístup k výsledkům v reálném čase, ke statistikám a ke spoustě dalších věcí, je nově k dispozici ve více zemích napříč Evropou, včetně Česka. 

Fanoušci mohou snadno procházet jednotlivé výsledky, nadcházející zápasy a další informace, jako například statistiky jednotlivých týmů nebo informace o sestavách. Aplikace je k dispozici ke stažení v Česku na adrese App Store

Na domovské obrazovce jsou jednotlivé události a zápasy seskupeny podle lig a fanoušci si je mohou pomocí intuitivního ovládání seřadit tak, aby se jejich nejoblíbenější ligy zobrazovaly úplně nahoře. Oblíbené týmy se v aplikaci budou vždy zobrazovat úplně nahoře. 

Díky živým aktivitám navíc aplikace Apple Sports dokáže zobrazovat nejaktuálnější informace i na zamknuté obrazovce iPhonu i na hodinkách Apple Watch a umožňuje plánování událostí předem. Widgety nabídnou možnost přizpůsobit si domovskou obrazovku iPhonu pomocí svých oblíbených týmů a lig. 

Kromě iPhonů budou widgety k dispozici také na iPadech a Macích. 

V současné době jsou v aplikaci Apple Sports k dispozici následující ligy:

  • Bundesliga
  • 2. Bundesliga
  • Liga mistrů (mužská i ženská)
  • Konferenční liga
  • EFL Championship
  • Evropská liga
  • Formule 1
  • LaLiga
  • Liga MX
  • Ligue 1
  • Ligue 2
  • MLB
  • MLS
  • NASCAR
  • NBA
  • NCAA (mužský i ženský)
  • NCAAF
  • NFL
  • NHL
  • NWSL
  • Premier League
  • Primeira Liga
  • Segunda División
  • Serie A
  • Serie B
  • Tenis (mužský i ženský)
  • WNBA
Autor aktuality

Radan Dolejš

