Apple spustil v Evropě aplikaci Apple Sport

Aplikace Apple Sports nabízí přístup k výsledkům v reálném čase, ke statistikám a ke spoustě dalších věcí, je nově k dispozici ve více zemích napříč Evropou, včetně Česka.
Fanoušci mohou snadno procházet jednotlivé výsledky, nadcházející zápasy a další informace, jako například statistiky jednotlivých týmů nebo informace o sestavách. Aplikace je k dispozici ke stažení v Česku na adrese App Store.
Na domovské obrazovce jsou jednotlivé události a zápasy seskupeny podle lig a fanoušci si je mohou pomocí intuitivního ovládání seřadit tak, aby se jejich nejoblíbenější ligy zobrazovaly úplně nahoře. Oblíbené týmy se v aplikaci budou vždy zobrazovat úplně nahoře.
Díky živým aktivitám navíc aplikace Apple Sports dokáže zobrazovat nejaktuálnější informace i na zamknuté obrazovce iPhonu i na hodinkách Apple Watch a umožňuje plánování událostí předem. Widgety nabídnou možnost přizpůsobit si domovskou obrazovku iPhonu pomocí svých oblíbených týmů a lig.
Kromě iPhonů budou widgety k dispozici také na iPadech a Macích.
V současné době jsou v aplikaci Apple Sports k dispozici následující ligy:
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Liga mistrů (mužská i ženská)
- Konferenční liga
- EFL Championship
- Evropská liga
- Formule 1
- LaLiga
- Liga MX
- Ligue 1
- Ligue 2
- MLB
- MLS
- NASCAR
- NBA
- NCAA (mužský i ženský)
- NCAAF
- NFL
- NHL
- NWSL
- Premier League
- Primeira Liga
- Segunda División
- Serie A
- Serie B
- Tenis (mužský i ženský)
- WNBA