AWS cloud může jako první zpracovávat tajné informace ve všech zemí NATO

Amazon Web Services (AWS) se stala prvním poskytovatelem cloudových služeb na světě, který získal akreditaci NATO umožňuje všem členským státům zpracovávat informace na úrovni NATO Restricted (NR).
Akreditace znamená, že NATO, jeho partneři z obranného sektoru a všechny členské státy mohou nyní využívat schválené služby AWS ke zpracování informací NATO Restricted v jakémkoli regionu AWS umístěném na území členského státu NATO.
AWS muselo prokázat shodu s technickou směrnicí NATO D32, která stanoví bezpečnostní požadavky pro zpracování utajovaných informací ve veřejném cloudu. Posouzení provedlo španělské Národní kryptografické centrum (Centro Criptológico Nacional, CCN), načež NATO výsledky schválilo a zveřejnilo pro všechny členské státy.
Služby AWS lze nyní využívat při budování systémů zpracovávajících informace NATO Restricted v jakémkoli regionu AWS na území členského státu NATO. AWS v současnosti provozuje 15 regionů infrastruktury v členských státech NATO, z toho sedm v kontinentální Evropě.
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