Nový český nástroj ukáže firmě, kolik ji stojí používání AI

Česká softwarová společnost Ceos Data představila nástroj Asysta Board. Ten ukáže vedení organizace na jednom místě, co se v organizaci děje s umělou inteligencí. Managment v něm uvidí, kolik AI stojí a co organizaci přináší, jestli do ní neodcházejí citlivá data, kdo AI skutečně používá nebo jak by obstála u případného auditu.
„AI nepřišla do firem řízeně přes IT oddělení jako technologie před ní. AI přichází shora i zdola, přes jednotlivé lidi a týmy, často bez vědomí vedení. Firmy mají controlling nad financemi, monitoring nad bezpečností, HR systémy nad lidmi a právní dohled nad procesy. AI se ale promítá do všech těchto oblastí najednou a žádný z těchto systémů ji nepokrývá celou. Uprostřed organizací tak vznikl slepý bod. Vedení sice za zavádění AI odpovídá, ale chybí mu nad ní přehled. Bez finančních výkazů by firmu neřídil žádný ředitel, u AI to ale dnes dělá řada z nich,“ říká Milan Marťák, zakladatel a CEO společnosti Ceos Data.
Zahraniční průzkumy ukazují, že vedení organizací často chybí přehled o AI.
- Podle průzkumu společnosti Flexera má přesný přehled o používaném AI softwaru jen 31 % organizací. Celkem 59 % oslovených odpovědělo, že jejich zbytečné výdaje za AI meziročně vzrostly. Flexera oslovila 512 technologických profesionálů a výsledky zveřejnila v červnu 2026.
- Globální studie University of Melbourne a KPMG oslovila 48 340 lidí ze 47 zemí včetně Česka. Z lidí, kteří AI v práci používají, už 48 % nahrálo firemní informace do veřejných AI nástrojů. Celkem 57 % lidí, kteří AI v práci používají, své používání AI tají nebo vydává výstupy AI za vlastní práci. Studie sbírala data na přelomu let 2024 a 2025.
- Ve studii IBM mezi 2 000 technologickými řediteli ze 33 zemí odpovědělo 70 % z nich, že týmy ve firmě nasazují technologie rychleji, než je IT stíhá evidovat. Studie IBM Institute for Business Value sbírala data od ledna do dubna 2026.
Přehledy ukážou, jak je na tom organizace s AI
Asysta Board má čtyři přednastavené přehledy, které vedení organizací přinášejí přehled nad zaváděním AI. Finanční přehled ukazuje, kolik organizace za AI utrácí a umožňuje náklady porovnat s přínosy jednotlivých projektů. Bezpečnostní přehled sleduje, jestli se do AI nástrojů nedostávají strategické informace, hesla nebo osobní údaje zákazníků.
Personální přehled ukazuje, jak AI využívají jednotlivé týmy a kde organizace platí za nástroj, který se nepoužívá. Vývojářský přehled sleduje, jestli AI ve vývoji pomáhá dodat víc hotové práce a kolik chyb obsahuje kód, který napsala.
Jádrem celého nástroje je pak AI asistent, kterého se lze ptát běžnou řečí. AI asistent vysvětlí, co čísla v přehledech znamenají, a pomůže najít příčinu i navrhnout řešení, když něco nesedí. Na slovní pokyn také upraví přehled nebo vytvoří nový.
„Dodavatelé AI nástrojů nabízejí vlastní přehledy využití. Každý dodavatel ale ukazuje hlavně svůj nástroj. Organizace přitom často používají několik AI nástrojů najednou. Asysta Board skládá obraz ze všech AI nástrojů, které organizace používá, a doplní ho i o její vlastní data. Není to ale jen o přehledech, nástroj navíc obsahuje další volitelné moduly, které mohou většinu sledovaných metrik včetně nákladů zlepšit,“ dodává Milan Marťák.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.