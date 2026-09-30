Computertrends

Schneider Electric dodává prefabrikované napájecí moduly pro AI datová centra

Radan Dolejš
Včera

Sdílet

napájecí kontejner Schneider Autor: Schneider Electric
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Nová řešení využívají zdroje nepřerušitelného napájení UPS typu Galaxy VXL (GVXL) od Schneider Electric. Každý modul poskytuje výkon až 2,5 MW, a jde tak o dosud největší prefabrikované napájecí řešení společnosti integrované do jediného kontejneru.

Řešení fungují jako škálovatelné napájecí bloky a vycházejí z nejnovějších referenčních návrhů Schneider Electric a NVIDIA pro platformu GB300 NVL72, které propojují řízení napájení a kapalinového chlazení. Zákazníkům tak umožňují rychleji nasadit energetickou infrastrukturu pro vysoce výkonné výpočty (HPC), trénování modelů AI a další úlohy náročné na výkon GPU. 

Portfolio nabízí samostatné napájecí moduly a skidy ve standardizovaných variantách 2 MW, 2,25 MW a 2,5 MW. Výstavbě datových center připravených na AI tak přináší vyšší rychlost, předvídatelnost a škálovatelnost.

Postkvantová kryptografie a datová suverenita s Petrem Kunstátem
Postkvantová kryptografie a datová suverenita s Petrem Kunstátem
0:00/

Nový standardizovaný přístup zjednodušuje specifikaci, návrh i přípravu cenové nabídky. Díky předem navrženým a standardizovaným produktovým konfiguracím (SKU), optimalizované výrobě a dodavatelskému řetězci lze řešení rychleji uvést do provozu, lépe plánovat termíny a omezit složitost projektů cloudové infrastruktury a infrastruktury pro AI.

„Provozovatelé datových center jsou pod obrovským tlakem, aby infrastrukturu připravenou na AI nasazovali rychleji a ve větším měřítku,“ říká Tarunjeet Sarao, senior viceprezident pro systémy datových center ve společnosti Schneider Electric. „Standardizací prefabrikovaných napájecích systémů a využitím technologie UPS Galaxy VXL jim umožňujeme nasadit škálovatelnou infrastrukturu s vysokou výkonovou hustotou během několika měsíců namísto let. Pomáháme jim tak budovat novou generaci AI továren, AI hubů a rozsáhlé digitální infrastruktury,“ dodává Sarao.

Nominujte do naší pravidelné publikace TOP IT osobnost Přečtěte si také:

Nominujte do naší pravidelné publikace TOP IT osobnost

Nové prefabrikované napájecí moduly a skidy byly vyvinuty pro AI datová centra nové generace a reagují na rostoucí požadavky na výkonovou hustotu spojené s akcelerovanými výpočty a rozsáhlým nasazováním umělé inteligence.

Prefabrikované napájecí moduly integrují do jediného, ve výrobním závodě otestovaného kontejneru UPS Galaxy VXL, rozváděče, chladicí systémy, lithium-iontové baterie, přípojnicové systémy a systémy distribuce elektrické energie. Napájecí skidy nabízejí stejnou základní elektrickou infrastrukturu v otevřeném rámu určeném pro instalaci v technických prostorách datového centra, tzv. grey space.

Řešení lze kombinovat s modulárními prefabrikovanými IT moduly do kompletních infrastrukturních platforem pro AI, které odpovídají referenčním návrhům Schneider Electric a architekturám založeným na technologiích Nvidia. Standardizované napájecí bloky lze opakovaně nasazovat a postupně tak škálovat výkon AI datových center a hyperscale areálů až na desítky megawattů.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 1
5. 10. 2026
9:00
Více
Kubernetes
5. 10. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
6. 10. 2026
9:00
Více


 
Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ