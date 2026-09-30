Schneider Electric dodává prefabrikované napájecí moduly pro AI datová centra

Nová řešení využívají zdroje nepřerušitelného napájení UPS typu Galaxy VXL (GVXL) od Schneider Electric. Každý modul poskytuje výkon až 2,5 MW, a jde tak o dosud největší prefabrikované napájecí řešení společnosti integrované do jediného kontejneru.
Řešení fungují jako škálovatelné napájecí bloky a vycházejí z nejnovějších referenčních návrhů Schneider Electric a NVIDIA pro platformu GB300 NVL72, které propojují řízení napájení a kapalinového chlazení. Zákazníkům tak umožňují rychleji nasadit energetickou infrastrukturu pro vysoce výkonné výpočty (HPC), trénování modelů AI a další úlohy náročné na výkon GPU.
Portfolio nabízí samostatné napájecí moduly a skidy ve standardizovaných variantách 2 MW, 2,25 MW a 2,5 MW. Výstavbě datových center připravených na AI tak přináší vyšší rychlost, předvídatelnost a škálovatelnost.
Nový standardizovaný přístup zjednodušuje specifikaci, návrh i přípravu cenové nabídky. Díky předem navrženým a standardizovaným produktovým konfiguracím (SKU), optimalizované výrobě a dodavatelskému řetězci lze řešení rychleji uvést do provozu, lépe plánovat termíny a omezit složitost projektů cloudové infrastruktury a infrastruktury pro AI.
„Provozovatelé datových center jsou pod obrovským tlakem, aby infrastrukturu připravenou na AI nasazovali rychleji a ve větším měřítku,“ říká Tarunjeet Sarao, senior viceprezident pro systémy datových center ve společnosti Schneider Electric. „Standardizací prefabrikovaných napájecích systémů a využitím technologie UPS Galaxy VXL jim umožňujeme nasadit škálovatelnou infrastrukturu s vysokou výkonovou hustotou během několika měsíců namísto let. Pomáháme jim tak budovat novou generaci AI továren, AI hubů a rozsáhlé digitální infrastruktury,“ dodává Sarao.
Nové prefabrikované napájecí moduly a skidy byly vyvinuty pro AI datová centra nové generace a reagují na rostoucí požadavky na výkonovou hustotu spojené s akcelerovanými výpočty a rozsáhlým nasazováním umělé inteligence.
Prefabrikované napájecí moduly integrují do jediného, ve výrobním závodě otestovaného kontejneru UPS Galaxy VXL, rozváděče, chladicí systémy, lithium-iontové baterie, přípojnicové systémy a systémy distribuce elektrické energie. Napájecí skidy nabízejí stejnou základní elektrickou infrastrukturu v otevřeném rámu určeném pro instalaci v technických prostorách datového centra, tzv. grey space.
Řešení lze kombinovat s modulárními prefabrikovanými IT moduly do kompletních infrastrukturních platforem pro AI, které odpovídají referenčním návrhům Schneider Electric a architekturám založeným na technologiích Nvidia. Standardizované napájecí bloky lze opakovaně nasazovat a postupně tak škálovat výkon AI datových center a hyperscale areálů až na desítky megawattů.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.