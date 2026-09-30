Růžový operátor dnes slaví 30 let existence

Přesně před třiceti lety, 30. září 1996, zahájila společnost RadioMobil komerční provoz mobilní sítě Paegas. Dnes už pod jménem T-Mobile poskytuje služby více než 6,6 milionu zákazníků, jeho 5G síť dle ČTÚ pokrývá 99,3 % české populace.
Za třicet let se přitom zásadně změnilo nejen to, jak lidé telefonují, ale především k čemu síť používají. Z infrastruktury určené původně především pro hlasové hovory se stala technologická platforma, přes kterou lidé komunikují, pracují, sledují televizi, nakupují, využívají bankovní služby nebo přistupují k digitálním službám státu. Jen za poslední rok vzrostla spotřeba mobilních dat v síti T-Mobile o dalších 23,5 %.
Síť Paegas odstartovala provoz v roce 1996 společně s nástupem GSM. Začínají fungovat SMS. O rok později přišel Twist – první předplacená karta v Česku – a v roce 1998 umožnil Paegas společně s Expandia Bankou ovládat bankovní účet přímo z mobilního telefonu. Česká republika se tím stala teprve třetí zemí na světě s podobnou službou.
Na přelomu tisíciletí následoval mobilní internet a GPRS, v roce 2002 se Paegas změnil na T-Mobile a v roce 2005 operátor jako první v Česku spustil síť třetí generace UMTS. V roce 2012 se Mladá Boleslav stala prvním českým městem celoplošně pokrytým LTE sítí T-Mobile a v listopadu 2020 operátor komerčně spustil 5G.
Vývoj přitom nekončí u dnešního 5G. T-Mobile testuje a připravuje technologie, které mají síť posunout do další fáze – od 5G Standalone přes další rozvoj optické infrastruktury a pokrytí železničních koridorů až po využití umělé inteligence při provozu sítí a digitálních služeb. Letos například v reálném provozu ověřil také kombinaci mobilní základnové stanice umístěné na dronu a satelitního připojení a ve vývoji inovací se nadále pokračuje.
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