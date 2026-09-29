Logitech G rozšiřuje řadu PRO Series a představuje nový mikrofon Yeti 2

Logitech G oznámil patnáct nových produktů z oblasti esportu, sim racingu, hraní na PC i tvorby obsahu. Novinky se soustředí na tři oblasti – profesionální esportové vybavení řady PRO Series, nástroje pro tvůrce obsahu a rozšíření sim racingového ekosystému o hardware určený výhradně pro PC.
Nová sada produktů PRO Series vznikla ve spolupráci s profesionálními esportovými hráči. Myš PRO X3 Superstrike navazuje na řadu PRO X2 a přináší vyšší přesnost a kontrolu. Vývojový tým se při jejím vývoji zaměřil na dva požadavky profesionálních hráčů – lepší vyvážení a delší výdrž baterie. Za devět měsíců vývoje dosáhla společnost o 50 % vyšší energetické účinnosti při zachování lehkého a vyváženého těla, o což se stará vlastní technologie HITS.
Podložka PRO X Control o rozměrech 400×460 milimetrů využívá speciální pletenou tkaninu pro vyvážený skluz a konzistentní výkon. Obsahuje šestimilimetrovou pěnu Slimflex pro tlumení a spodní stranu s vysokým třením, která zabraňuje posouvání.
Klávesnice PRO X2 Rapid využívá vlastní magnetické spínače, technologii Rapid Trigger a funkci Key Priority. Nastavení citlivosti stisku kláves jde upravit v aplikaci G HUB nebo přímo přes integrované OLED rozhraní, což umožňuje okamžitou rekalibraci v reálném čase.
Headset PRO X3 Lightspeed nabízí prostorové vnímání zvuku a mikrofon se studiovým vzorkováním 48 kilohertzů. Propracovaná ekvalizace umožňuje upřednostnit klíčové zvukové vjemy, dlouhá výdrž baterie pak podporuje mnohahodinové soustředění při turnajích.
Yeti 2 kombinuje senzor hlasu s potlačením hluku řízeným AI
Kompletně přepracovaný mikrofon Yeti 2 kombinuje inteligentní senzor hlasu s potlačením hluku řízeným umělou inteligencí. Senzor sleduje pozici mluvčího ve třech rozměrech a v reálném čase upravuje zesílení i směrovou charakteristiku, zatímco AI oddělí hlas od rušivého okolí. Mikrofon dále nabízí barevný LED displej s průvodcem v podobě postavičky Yetiho a integraci s aplikací G HUB, komunitními profily Blue VO!CE a možností nahrání vlastního avatara.
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Software Logitech G Streamlabs prošel přestavbou mobilní aplikace. Klíčovou novinkou je funkce Network Boost, dostupná v rámci Streamlabs Ultra, která spojuje mobilní data a Wi-Fi, aby nedocházelo k výpadkům snímků. Tato softwarová inovace nahrazuje tradiční hardwarové sestavy profesionální podporou SRT s minimální latencí a zpřístupňuje možnosti profesionálního mobilního studia každému, kdo streamuje z mobilního zařízení.
Pro běžné hráče Logitech G připravil bezplatný software G HUB Replay, který automaticky nahrává hru, rozpozná klíčové okamžiky a sestaví z nich sestřih bez potřeby zkušeností se střihem videa. Software sám rozpozná, uloží a vyexportuje vítězné souboje, akce v poslední vteřině i další klíčové momenty.
Aktualizace senzoru Hero a rozšíření modelové řady G3
Logitech G zároveň vylepšil firmware senzoru Hero u herních myší G502 X PLUS a G502 X Lightspeed. Maximální rozlišení se zvyšuje na 44 000 DPI se submikronovou přesností a nezávislým nastavením citlivosti pro osy X a Y. Stávající majitelé obou modelů dostanou toto vylepšení prostřednictvím aplikace G HUB bez nutnosti nákupu nového hardwaru.
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Rodinu G3 rozšiřuje kompaktní mechanická klávesnice G316 X 75, určená hráčům, kteří preferují větší volnou plochu na stole, a kolekce G-Keycaps s double-shot PBT keycapy ve čtyřech tématických provedeních – Forest, City, Battlefield a Castle.
Sim racingový hardware určený výhradně pro PC
Logitech G rozšířil svůj závodní ekosystém o modulární hardware určený výhradně pro PC – samostatné verze volantu G923, systém s přímým pohonem RS50 a pedály RS Pedals SE s hallovými snímači na brzdovém i plynovém pedálu pro vyšší přesnost.
Součástí oznámení je i edice RS50 McLaren Racing Edition ve firemním odstínu McLaren Racing Papaya. Kombinuje osmi newtonmetrovou základnu RS50 s přímým pohonem a technologií TrueForce se špičkovými závodními komponenty RS. Ve spojení s kokpitem Playseat Instinct McLaren Racing Edition jde o výsledek dlouhodobého partnerství mezi Logitech G a McLaren Racing.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
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