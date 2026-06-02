AWS spouští vývojářského AI asistenta prohlížeči Kiro Web

Kiro je agentové vývojové prostředí od AWS, dostupné celosvětově od listopadu 2025. Obrací logiku známých nástrojů pro kódování s AI. Místo modelu, který napovídá další řádky kódu, staví na přístup „spec-driven development“, kdy vývojář popíše svůj záměr přirozeným jazykem a Kiro vygeneruje specifikaci požadavků, technický návrh a seznam implementačních úkolů, než napíše jediný řádek kódu.
Je to odpověď na problém, který odvětví vnímá stále zřetelněji, kdy 69 % týmů intenzivně využívajících AI nástroje pro kódování hlásí pravidelné problémy s nasazením.
Kiro staví vývojáře do kontrolní pozice, ve výchozím nastavení žádá o autorizaci před každou akcí a uživatelé sami konfigurují, jaké kroky nástroj smí podnikat.
Dosud Kiro vyžadovalo instalaci na počítači. Kiro Web tuto bariéru odstraňuje a zpřístupňuje stejné možnosti přímo v prohlížeči.
Jak Kiro v prohlížeči funguje
Vývojář označí projekty, na kterých pracuje, popíše úkol a Kiro připraví řešení. Nástroj funguje ve dvou režimech. V konverzačním režimu vývojář diskutuje s AI o přístupu k implementaci, společně iteruje nad kódem a rozhoduje, kdy jsou změny připravené k revizi týmem.
V autonomním režimu Kiro převezme úkol od začátku do konce, klade upřesňující otázky, sestaví plán, napíše kód, ověří ho a připraví hotový návrh změn ke schválení člověkem.
Kiro Web je k dispozici v rané testovací verzi pro předplatitele plánů Pro, Pro+ a Power.
Práce na více projektech současně
Kiro Web dokáže koordinovat změny v několika projektech najednou. Například vývojář může aktualizovat sdílenou knihovnu a současně upravit všechny služby, které na ní závisí nebo přidat novou funkci na straně serveru a rovnou aktualizovat klientskou aplikaci.
Nástroj se integruje s GitHubem (nejpopulárnější platformou pro správu zdrojového kódu). Stačí označit úkol příslušným štítkem a Kiro ho automaticky převezme. Reaguje také na komentáře recenzentů a samostatně provádí opravy.
Přes prohlížeč, ale bezpečně
Každý úkol běží v izolovaném cloudovém prostředí, které se vytvoří pro danou relaci a po jejím skončení se smaže. AI má přístup výhradně k prostředkům, ke kterým vývojář výslovně udělil oprávnění. Jednotlivé relace jsou od sebe oddělené a žádný úkol neovlivňuje jiný.
Kiro se učí preferencím týmu. Vývojáři mohou definovat konvence kódování, architektonické vzory a standardy testování a nástroj je automaticky aplikuje. Postupem času se Kiro stále lépe přizpůsobuje praktikám daného týmu na základě zpětné vazby.
