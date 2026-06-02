Vyzkoušeli jsme: nové prémiové příslušenství Spark od O2

O2 uvedlo na trh řadu prémiového příslušenství O2 Spark s cílem zjednodušit zákazníkům výběr v oblasti nabíjení. Operátor podle vlastních slov otestoval stovky produktů a vybral ty, které obstály nejen v technických parametrech, ale i při každodenním používání. Vyzkoušeli jsme dva produkty z této nabídky: magnetickou powerbanku s kapacitou 5 000 mAh a USB-C kabel s integrovaným displejem.
Magnetická powerbanka: tloušťka 6,9 mm a otázky nad odolností
O2 MagSafe Compatible powerbanka patří k nejtenčím zařízením své kategorie. Při tloušťce 6,9 mm je výrazně kompaktnější než běžné powerbanky se stejnou kapacitou 5 000 mAh. Při připojení na zadní stranu telefonu téměř nepřidává na objemu, což je její hlavní výhoda.
Konstrukce kombinuje slitinu zinku s temperovaným sklem, které dodává zařízení prémiový vzhled. Použití skla u mě vzbuzuje lehké otázky ohledně dlouhodobé odolnosti powerbanky při pádu na zem. Tento scénář jsme záměrně netestovali a během používání powerbanka neupadla ani omylem.
Kapacita 5 000 mAh poskytla v testu nabití smartphonu Google Pixel 10 XL Pro zhruba na tři čtvrtiny kapacity za souběžného používání. USB-C konektor podporuje výkon až 20 W. Powerbanka se při nabíjení nezahřívá nad běžnou míru.
Magnet drží na zadní straně telefonu dostatečně pevně a zařízení se při běžném používání neodpojí. Problém se však objevuje u některých modelů telefonů, kde powerbanka klouže po povrchu a točí se kolem magnetického bodu. Děje se to při běžném nošení v ruce i v kapse. Nabíjení funguje bez ohledu na polohu, ale powerbanka se vychyluje z osy a není souběžná s telefonem.
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Cena je 899 korun, se slevou z aplikace Moje O2 809 korun.
Kabel s displejem: přesné měření a robustní zpracování
USB-C kabel O2 Spark s délkou 1,2 metru nebo 2 metry disponuje LCD displejem, který zobrazuje aktuální výkon nabíjení. Displej je čitelný při denním světle, v noci svítí decentně bez rušivého efektu. Kabel podporuje výkon až 100 wattů a přenos dat rychlostí až 480 megabitů za sekundu.
Kabel funguje spolehlivě s telefonem i notebookem, kde využívá vyšší nabíjecí kapacity. Porovnání hodnot na displeji kabelu s měřením na nabíječce ukázalo téměř identické výsledky. Koncovky jsou zpracované robustně a materiál kabelu vypadá, že vydrží i dlouhodobější neurvalé používání.
Kabel zvládá jak nabíjení, tak přenos dat bez problémů. Cena začíná na 379 korunách, se slevou z aplikace Moje O2 na 341 korunách.
Řada cílí na zákazníky, kteří preferují ověřené produkty před samostatným výběrem z širší nabídky. Ceny odpovídají parametrům a zpracování zařízení. O2 plánuje řadu postupně rozšiřovat o další kategorie příslušenství.
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