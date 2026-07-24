Samsung představuje tři skládací telefony Galaxy Z osmé generace

Samsung Electronics rozšířil řadu skládacích smartphonů Galaxy Z na tři modely. Vedle přepracovaného véčka Galaxy Z Flip8 a nového formátu Galaxy Z Fold8 s poměrem stran 4:3 přibyl vlajkový Galaxy Z Fold8 Ultra s 200MPix fotoaparátem a osmipalcovým displejem. Prodej v České republice začíná 7. srpna 2026.
Poprvé tři modely v jedné řadě
Dosavadní dvoumodelová struktura řady Galaxy Z se rozšiřuje. Galaxy Z Fold8 Ultra přebírá roli vlajkového přístroje a přidává označení Ultra, které Samsung dosud používal výhradně v řadě Galaxy S. Galaxy Z Fold8 je zcela nový formát s poměrem stran hlavního displeje 4:3, orientovaný na konzumaci multimediálního obsahu. Galaxy Z Flip8 pokračuje v koncepci kompaktního véčka.
Všechny tři modely sdílejí stupeň krytí IP48, konektivitu Wi-Fi 7, rozhraní One UI 9.0 a funkce Galaxy AI. Modely Fold8 Ultra a Fold8 nabízejí Bluetooth 6.0, Flip8 pracuje s Bluetooth 5.4.
Galaxy Z Fold8 Ultra: osmipalcový displej a 200MPix snímač
Galaxy Z Fold8 Ultra má hlavní displej Dynamic AMOLED 2X s úhlopříčkou osm palců (rozlišení 2 504 × 2 256 pixelů) a přední displej o úhlopříčce 6,5 palce. V rozloženém stavu má přístroj tloušťku 4,1 milimetru a hmotnost 215 gramů.
Fotografický systém tvoří tři zadní snímače: 200MPix hlavní (f/1,7, optická stabilizace, dvojnásobný zoom v optické kvalitě), 50MPix ultraširoký (f/1,9, automatické ostření) a 10MPix teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Přístroj podporuje natáčení videa v rozlišení 8K s barevnou tabulkou Cine LUT.
Výkon zajišťuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy. Baterie má kapacitu 5 000 mAh s dvoucestnou nabíjecí architekturou a kabelovým dobíjením 45 W – na 67 procent kapacity se přístroj dobije přibližně za 30 minut. K dispozici jsou konfigurace 12 GB RAM / 256 GB, 12 GB / 512 GB a 16 GB / 1 TB.
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Galaxy Z Fold8: nový formát s poměrem stran 4:3
Galaxy Z Fold8 přináší odlišný tvarový koncept. Přední displej má poměr stran 10:16 (úhlopříčka 5,5 palce, rozlišení 1 972 × 1 248 pixelů), hlavní displej po rozložení nabízí poměr 4:3 (úhlopříčka 7,6 palce, rozlišení 2 448 × 1 848 pixelů). Jas obou displejů dosahuje 3 000 nitů. Hmotnost přístroje činí 201 gramů.
Zadní fotoaparát je duální: 50MPix širokoúhlý snímač (f/1,8, optická stabilizace, dvojnásobný zoom v optické kvalitě) a 50MPix ultraširoký snímač (f/1,9). Procesor je shodný s modelem Ultra, baterie má kapacitu 4 800 mAh s kabelovým dobíjením 45 W. Paměťové konfigurace odpovídají modelu Ultra.
Samsung u tohoto modelu používá konstrukci Flex Titanium s titanovou základní deskou a fólií z titanové slitiny. Konstrukce má zvyšovat odolnost a eliminovat viditelný přehyb na displeji.
Galaxy Z Flip8: nejtenčí véčko s procesorem Exynos
Galaxy Z Flip8 má v rozloženém stavu tloušťku 6,1 milimetru a hmotnost 180 gramů. Hlavní displej Dynamic AMOLED 2X nabízí úhlopříčku 6,9 palce (rozlišení 2 520 × 1 080 pixelů), přední displej FlexWindow má úhlopříčku 4,1 palce (rozlišení 948 × 1 048 pixelů).
Na rozdíl od obou modelů Fold pohání Flip8 procesor Exynos 2600. Zadní fotoaparát kombinuje 50MPix širokoúhlý snímač (f/1,8, optická stabilizace) s 12MPix ultraširokým snímačem (f/2,2, úhel záběru 123 stupňů). Baterie má kapacitu 4 300 mAh, kabelové dobíjení pracuje s výkonem 25 W – na 55 procent kapacity se přístroj dobije přibližně za 30 minut.
Přední displej FlexWindow slouží jako rozhraní pro rychlý přístup k funkcím Galaxy AI včetně funkce Now Brief, která zobrazuje personalizované informace a úkoly.
Software: Galaxy AI a integrace s Gemini
Všechny tři modely běží na rozhraní One UI 9.0 s funkcemi Galaxy AI. Mezi hlavní softwarové prvky patří Now Brief (personalizované informace a doporučení), Now Nudge (kontextové návrhy akcí na základě plánů uživatele) a integrace s Gemini Intelligence, která funguje ve více než čtyřiceti aplikacích a službách.
Bezpečnostní architektura staví na platformě Samsung Knox s technologiemi Personal Data Engine, Knox Enhanced Encrypted Protection a Knox Vault. Panel AI Assistant Activity zobrazuje přehled automatizovaných akcí umělé inteligence na jedné obrazovce.
Kupující získají šestiměsíční bezplatnou zkušební verzi Google AI Pro (běžná cena 3 300 korun) s přístupem k modelu Gemini 3 Pro, pěti terabytům cloudového prostoru a funkcím Deep Search.
Ceny a dostupnost v České republice
Prodej začíná 7. srpna 2026. Od 22. července do 31. srpna Samsung nabízí výkupní bonus 5 000 korun na modely Fold8 Ultra a Fold8, respektive 2 500 korun na Flip8, při odevzdání staršího funkčního zařízení. Při odevzdání staršího modelu Galaxy Z se bonus zdvojnásobuje.
|Model
|Konfigurace
|Cena
|S výkupním bonusem
|S dvojnásobným bonusem
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|16 GB + 1 TB
|68 999 Kč
|63 999 Kč
|58 999 Kč
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|12 GB + 512 GB
|58 999 Kč
|53 999 Kč
|48 999 Kč
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|12 GB + 256 GB
|53 999 Kč
|48 999 Kč
|43 999 Kč
|Galaxy Z Fold8
|12 GB + 1 TB
|63 999 Kč
|58 999 Kč
|53 999 Kč
|Galaxy Z Fold8
|12 GB + 512 GB
|53 999 Kč
|48 999 Kč
|43 999 Kč
|Galaxy Z Fold8
|16 GB + 256 GB
|48 999 Kč
|43 999 Kč
|38 999 Kč
|Galaxy Z Flip8
|12 GB + 512 GB
|36 899 Kč
|34 399 Kč
|31 899 Kč
|Galaxy Z Flip8
|12 GB + 256 GB
|31 999 Kč
|29 499 Kč
|26 999 Kč
Galaxy Z Fold8 Ultra nabízí barvy Cream, Graphite a Violet Shadow, online exkluzivně Green Shadow. Galaxy Z Fold8 je dostupný v barvách Graphite, Lavender a Cream, online exkluzivně Pistachio. Galaxy Z Flip8 přichází v barvách Graphite, Pink a Cream, online exkluzivně Mint. Exkluzivní barvy prodává pouze e-shop Samsungu.
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