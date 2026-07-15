O2 modernizuje svůj cloud, vybral si HPE Morpheus Enterprise

Operátor modernizoval své cloudového řešení pro firmy a představil novou platformu postavenou na otevřené architektuře.
„Novou platformu O2 Cloud jsme navrhli tak, aby nabídla větší flexibilitu, předvídatelné náklady a možnost dlouhodobě rozvíjet jejich IT bez závislosti na jednom dodavateli,“ říká Lukáš Uhl, ředitel ICT divize O2.
Nová platforma přináší podle operátora modernější cloudové prostředí, širší možnosti rozvoje, přehlednější uživatelské rozhraní i větší flexibilitu při správě infrastruktury. Určená je jak novým zákazníkům, kteří ji budou moci využívat od poloviny července 2026, tak i těm současným.
Operátor zákazníkům poskytne komplexní podporu při přechodu ze stávající infrastruktury do nového prostředí. Zákazníci získají:
- bezplatnou analýzu své současné infrastruktury
- návrh bezpečné a efektivní migrace s minimalizací rizik,
- možnost provozovat O2 Cloud až dva měsíce zdarma v reálném provozu ještě před samotným nasazením.
Cloud dostupný i pro menší podnikatele
Cloudová infrastruktura už není určena pouze velkým korporacím, firmy mohou provozovat virtuální servery nebo menší projekty již od přibližně 500 korun měsíčně.
Nová generace O2 Cloud využívá řešení HPE Morpheus Enterprise pro správu a automatizaci cloudových prostředí. O2 je prvním poskytovatelem na českém trhu, který tuto technologii zákazníkům nabízí. Řešení běží výhradně v českých datových centrech. Splňuje požadavky evropské směrnice NIS2 i nového zákona o kybernetické bezpečnosti, disponuje certifikací SOC 2 a je zapsán v Katalogu cloud computingu Ministerstva vnitra na úrovni Tier III. Je tak vhodný i pro provoz kritických systémů, citlivých dat nebo aplikací veřejné správy.
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