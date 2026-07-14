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Právnická fakulta UK otevírá LL.M. program zaměřený na ochranu osobních údajů

Radan Dolejš
Včera

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Právník Autor: Depositphotos
Právník

Právnická fakulta Univerzity Karlovy rozšiřuje nabídku celoživotního vzdělávání o program Právní ochrana dat. Studium typu LL.M. otevře v akademickém roce 2026/2027 a míří na rostoucí poptávku po odbornících v oblasti datové regulace.

Program je jedním ze šesti nově otevíraných LL.M. studií. Probíhá v češtině a kombinovanou formou, takže jej lze absolvovat při zaměstnání. Výuku vedou akademici Právnické fakulty UK společně s odborníky z praxe.

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Komu je program určen

Cílovou skupinou jsou právníci, kteří si chtějí prohloubit specializaci v ochraně osobních údajů, i profesionálové z příbuzných oborů, kteří se s datovou regulací setkávají v každodenní praxi. Fakulta uvádí, že absolventi mohou získané znalosti uplatnit zejména na pozicích pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), compliance specialisty nebo podnikového právníka.

Propojení teorie s praxí

Studium kombinuje právní teorii s praktickým zaměřením. Účastníci by měli získat nejen orientaci v pravidlech GDPR a povinnostech správců i zpracovatelů, ale i schopnost aplikovat regulaci v provozu organizace. Právě kombinace právních znalostí a praktické orientace v interních procesech patří k dovednostem, které trh práce v oblasti ochrany dat vyžaduje.

Reakce na rostoucí zájem o datovou regulaci

Zájem o další vzdělávání v právu podle fakulty dlouhodobě roste. Ochrana osobních údajů se v posledních letech posunula z okrajového tématu do pozice jedné ze stěžejních disciplín, která zasahuje do fungování firem i veřejných institucí. Program Právní ochrana dat na tento vývoj reaguje a nabízí specializaci s jasným profesním uplatněním.

Podrobné informace o obsahu programu, výši kurzovného a způsobu přihlašování jsou k dispozici na stránkách fakultního institutu Juridikum.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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