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Roborock uvádí na český trh dva nové robotické vysavače: Qrevo Edge 2 a Qrevo S Pro

Radan Dolejš
Včera

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vysavač roborock Autor: Roborock

Oba modely jsou dostupné od 1. července 2026 a míří na odlišné segmenty trhu. Qrevo Edge 2 přináší do střední třídy tenký design s výškou těla 7,98 cm a sací výkon 25 000 Pa, Qrevo S Pro pak staví na vysokém hygienickém standardu dokovací stanice s certifikací TÜV Rheinland a sacím výkonu 18 500 Pa.

Qrevo Edge 2: výsuvný LiDAR a sací výkon 25 000 Pa

Hlavní technologickou novinkou modelu Qrevo Edge 2 je systém RetractSense Smart LiDAR, který aktivně detekuje nízké prostory a automaticky zasune navigační modul LDS. Výška těla se tak sníží na 7,98 cm, což robotu umožňuje pohyb pod nábytkem, který je pro standardní robotické vysavače s pevnou LiDAR věžičkou nedostupný.

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Sací výkon HyperForce dosahuje hodnoty 25 000 Pa. Systém Reactive AI Obstacle Recognition rozpoznává více než 280 typů objektů v reálném čase a přizpůsobuje trasu úklidu aktuálním podmínkám v domácnosti. O úklid podél stěn a v rozích se stará systém FlexiArm Dynamic Edge Cleaning System, který kombinuje výsuvný boční kartáč s výsuvným mopem.

Dokovací stanice zajišťuje praní mopů horkou vodou o teplotě 80 °C s eliminací až 99,99 % bakterií a následné sušení teplým vzduchem při 55 °C. Stanice disponuje také inteligentní detekcí nečistot a automatickým doplňováním teplé vody.

Qrevo Edge 2 je dostupný v černém nebo bílém provedení za doporučenou maloobchodní cenu 21 499 Kč. Do 22. července 2026 platí zaváděcí sleva 15 %, která cenu snižuje na 18 274 Kč.

Qrevo S Pro: praní mopů při 75 °C a certifikace TÜV Rheinland

Druhá novinka Qrevo S Pro přináší do své cenové kategorie multifunkční dokovací stanici All-in-One s praním mopů horkou vodou při teplotě 75 °C a sušením horkým vzduchem při 45 °C. Kombinace vysokoteplotního praní a sušení omezuje množení bakterií a eliminuje pachy — řešení nese certifikaci TÜV Rheinland. Stanice zároveň automaticky vyprazdňuje nádobu na prach a doplňuje vodu do robota.

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Sací výkon HyperForce dosahuje 18 500 Pa. Celogumový hlavní kartáč a boční kartáč s ochranou proti namotávání vlasů jsou určeny zejména pro domácnosti s domácími mazlíčky. Dvojice rotačních mopů se otáčí rychlostí 200 otáček za minutu, při přechodu na koberec se automaticky zvedne o 10 mm. V aplikaci lze nastavit až 30 úrovní průtoku vody.

Navigaci zajišťuje LiDAR PreciseSense v kombinaci s technologií Reactive Tech pro vyhýbání se překážkám. Aplikace Roborock zahrnuje funkci SmartPlan 2.0, která na základě inteligentních algoritmů vytváří přizpůsobené úklidové rutiny. Jde o podporu standardu Matter pro integraci do ekosystémů chytré domácnosti.

Výška těla 9,65 cm umožňuje robotu pohyb pod většinou běžného nábytku. Doporučená maloobchodní cena je 14 499 Kč, se zaváděcí slevou 15 % platnou do 22. července 2026 pak 12 324 Kč.

Podle dat IDC je Roborock celosvětově nejprodávanější značkou robotických vysavačů. Produkty společnosti jsou aktuálně nasazeny ve více než 22 milionech domácností ve více než 170 zemích světa.

 

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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