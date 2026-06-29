Česká aplikace na počasí má prý nejpřesnější předpověď pro střední Evropu

Zatímco běžné aplikace hlásí „místy přeháňky“, nová aplikace Meteocentrum.cz prý podle tvůrců přesně řekne, v kolik hodin a minut začne přímo ve vaší ulici pršet a kdy déšť ustane. Meteocentrum.cz je profesionální meteorologickou službou z Česka, která vytváří vlastní předpovědi aktualizované každých 10 minut a poskytuje hyperlokální data s horizontálním rozlišením v desítkách metrů. Nová aplikace pro iOS tuto službu nyní přináší přímo do rukou uživatelů, pro Android už je aplikace delší dobu.
Aplikace nabízí předpověď srážek po minutách na nejbližší hodinu – funkci, kterou dosud žádná jiná meteorologická služba ve střední Evropě neposkytovala. Díky tomu uživatel přesně ví, kdy začne a kdy ustane déšť. K dispozici je také hodinová předpověď na celý týden, srážkový radar, animované mapy z kombinovaného modelu a včasná upozornění na blížící se déšť.
Tajemství přesnosti má podle tvůrců spočívat v technologickém zázemí. Meteocentrum, které na trhu působí už téměř 20 let, nevyužívá pouze převzatá globální data jako ostatní aplikace. Systém trénovaný strojovým učením neustále porovnává historická data s výstupy mnoha světových modelů a minimalizuje předpovědní odchylky.
Výsledek je navíc zpřesňován pomocí detailního 3D orografického modelu České republiky. Aplikace dokáže dopočítat specifika terénu v rozlišení na desítky metrů. Bere v potaz kopce, údolí i zástavbu – tedy faktory, které globální aplikace ignorují, ale které reálně rozhodují o tom, jak se lokálně počasí projeví. Předpověď se pro obydlené oblasti aktualizuje každých 10 minut.
Aplikace pro Android, spouštěná dříve, překročila 130 000 stažení a nadále rychle roste. Verze pro iOS přináší stejné funkce s nativním designem pro platformu Apple – intuitivním, přehledným a optimalizovaným pro každodenní použití.
Aplikaci lze využít nejen v Česku, ale i v zahraničí. Při plánování dovolené poskytne lokální radarové snímky a nejpřesnější dostupnou předpověď pro zvolenou destinaci.
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