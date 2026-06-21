Everpure představil datově orientovanou architekturu pro éru AI

Everpure nadsadí na své platformy nové funkce pomáhající podnikům bezpečně urychlit podnikové iniciativy v oblasti umělé inteligence a zároveň zachovat přehled a kontrolu nad všemi jejich daty. Díky zavedení platformy Everpure Data Intelligence (dříve 1touch.io) a novým aktualizacím pro architekturu Enterprise Data Cloud mohou organizace proměnit roztříštěná podniková data v důvěryhodné informace připravené pro AI.
V minulosti se podnikové IT opíralo o model zaměřený na aplikace, který uzavíral klíčová data a kontext do funkčních, od sebe oddělených sil, jako prodej, finance nebo logistika. Dnes tento roztříštěný přístup představuje úzké hrdlo – vede k masivnímu rozptýlení dat, vzniku slepých míst a nákladné replikaci nedůvěryhodných dat. K plnému využít potenciálu umělé inteligence proto podniky musí přejít na model zaměřený na data.
„Umělá inteligence zcela převrací tradiční hierarchii v oblasti IT; podniky, které nepřejdou od orientace na aplikace k prioritě dat, zůstanou pozadu,“ uvedl Charles Giancarlo, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Everpure. „Protože data představují hlavní aktivum společnosti, správným řešením je začlenění kontextu, sémantiky a řízení přímo do datové vrstvy. Tímto postupem se omezí fragmentace dat způsobená nárůstem počtu aplikací a agentů umělé inteligence. Podniky musí konsolidovat svou roztříštěnou datovou stopu do korpusu důvěryhodných informací v reálném čase.“
V modelu primárně zaměřeném na data se informace osvobozují od jednotlivých aplikací a stávají se sdíleným a řízeným systémem záznamů. Ať už se data nacházejí kdekoli, musejí být schopna popisovat sama sebe a nést svůj vlastní význam a logiku. Řízení je navíc zabudováno do datové vrstvy, což znamená, že pravidla pro správu životního cyklu a ochranu soukromí jsou trvale spojena s informacemi – namísto toho, aby příslušné zásady (politiky) zajišťoval externí software. Aplikace a agenti čtou z dat v systému záznamů a mohou k nim přispívat, ale nevlastní je.
Inteligence v datech pro éru AI
Platforma Everpure Data Intelligence vyhledává, klasifikuje a uvádí do kontextu podnikové informace přímo u jejich zdroje. Funguje se všemi daty, včetně platformy Everpure, ale i s veřejnými cloudy, aplikacemi SaaS i úložišti třetích stran.
Namísto uzavření významu do rigidních aplikačních či hardwarových sil uvádí platforma Data Intelligence do kontextu definice a souvislosti v datech napříč celým podnikem a zároveň přidává pravidla zabezpečení a kontextové vztahy nezbytné pro umělou inteligenci.
Pro podniky nasazující agenty umělé inteligence poskytování přesných a relevantních dat maximalizuje přesnost odezvy; zároveň se drasticky zmenšují kontextová okna a klesají náklady na tokeny.
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