HPE rozšiřuje autonomně řízené sítě do prostředí edge, kampusů, datových center a AI továren

HPE rozšiřuje strategii autonomně řízených sítí do prostředí AI factories, datových center a podnikových sítí. Inovace se týkají nových síťových řešení pro AI datová centra, směrování, AIOps a bezpečnosti. Jejich smyslem je zjednodušit provoz a zvýšit výkon ve stále distribuovanějších prostředích řízených AI.
Představené inovace rozvíjí sítě jakožto základ strategie agenty řízeného podniku společnosti HPE, kde autonomně řízené sítě poskytují inteligentní automatizaci potřebnou ke zjednodušení provozu, snížení celkové složitosti a umožnění autonomního IT ve velkém rozsahu bez lidských zásahů.
Nové schopnosti zahrnují podporu kabelových přístupových přepínačů HPE Networking CX v platformě HPE Mist AIOps, rozšířené informace z AI nástroje HPE Marvis a automatické opravy v HPE Aruba Central a nové AIOps funkce pro AI datová centra využívající agentní AI k urychlení analýzy příčin problémů a jejich nápravy.
HPE rovněž rozšiřuje své portfolio síťových řešení pro AI o přepínače HPE Juniper Networking QFX optimalizované pro inferencování a vertikálně škálovatelné architektury. Hlouběji také integruje HPE datacentrové přepínače a řízení provozu Juniper Networking do ověřeného designu HPE AI Factory.
Dále, nová jednotná platforma SASE s nativní umělou inteligencí zjednodušuje konvergenci sítí a zabezpečení prostřednictvím jednotného řízení provozu a urychluje zavádění nulové důvěry s cílem maximalizovat ochranu uživatelů, zařízení a aplikací.
Inovace síťových technologií pro pracovní zátěže AI
Design HPE AI Factory nově zahrnuje síťové technologie HPE s přepínači HPE Juniper Networking QFX spravovaných prostřednictvím řešení HPE Networking Data Center Director. Tato nová schopnost doplňuje stávající komplexní AI infrastrukturu a vylepšuje předpřipravené řešení HPE, které zahrnuje výpočetní, síťové a úložné prostředky, software a služby, a urychluje realizace AI datových center. Zároveň zlepšuje interoperabilitu a poskytuje škálovatelný základ připravený na produkční nasazení s předvídatelným výkonem.
Cílem těchto inovací je podporovat stále náročnější pracovní zátěže učení a inferencování AI a pomáhat zákazníkům posouvat infrastrukturní platformy pro AI, jako je AMD Helios, z experimentální do produkční fáze.
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