Vyzkoušeli jsme: domácí fotbalový trénink FPRO Complete

Balení tréninkového setu FPRO Complete obsahuje podložku srolovanou v tašce, míč, tři páry ponožek a instrukce k aplikaci. Sestavení trvá pět minut. Podložku rozložíte na hladkou podlahu, stáhnete aplikaci FPRO (iOS nebo Android) a vytvoříte si účet. K využívání FPRO Complete nepotřebujete kalibrovat kameru, složitě nastavovat správné úhly natočení telefonu. Telefon nebo tablet prostě položíte vedle podložky, spustíte video a začnete trénovat ovládání balonu.
První lekce trvá deset minut. Video ukazuje, jak noha míří na míč a kam se míč přesouvá mezi zónami na podložce. Číslované zóny (1–6) odpovídají pokynům v aplikaci – pravá noha na zónu 3, levá na zónu 5. Po prvním tréninku aplikace zaznamená dokončené cvičení a odemkne další úroveň.
Metodika postavená na ball mastery
Cvičení jsou rozdělená do pěti úrovní obtížnosti. První úroveň začíná základními dotyky – vnitřní stranou chodidla, vnější stranou, špičkou, patou. Druhá přidává kombinace – přesun míče z jedné nohy na druhou, změny směru, rychlé série dotyků. Třetí až pátá úroveň pracují s technikami, které se používají na akademických trénincích – fingování, V-pull, Cruyff turn.
Každý cvik má jasný cíl – zlepšit koordinaci levé nohy, zvýšit rychlost přesunů, naučit obě nohy pracovat rovnoměrně. Aplikace doporučuje trénovat 20 minut denně. Po dvou týdnech je vidět změna v tom, jak dítě ovládá míč – jistější dotyky, plynulejší přesuny mezi nohama, méně ztrát míče. Po čtyřech týdnech pravidelného tréninku je rozdíl patrný i během zápasů – dítě ztrácí míč méně často a má větší sebedůvěru v soubojích jeden na jednoho. Bez pravidelného tréninku se ale nikam neposunete.
Podložka Ball Mastery Mat
Protiskluzový povrch funguje na koberci, parketách, dlažbě i trávě. I po několikatýdenním pravidelném používání vypadá podložka stejně jako první den – materiál drží tvar, okraje zůstávají pevné.
Po tréninku se dá podložka srolovat do přibalené tašky a vejde se do školního batohu. Váha je zhruba půl kila – nositelná i pro šestileté dítě. Dítě si ji může vzít na zahradu, k babičce nebo na soustředění.
Aplikace bez rozptylování
Po prvním přihlášení do aplikace se odemkne přístup k více než 200 video cvičením. Podle informací na webu výhradního dovozce Tygotec jde o trvalý přístup bez opakujících se poplatků. Aplikace funguje na iOS i Android, podporuje offline režim po stažení obsahu a sleduje týdenní pokrok.
Videa jsou natočená z pohledu hráče – kamera ukazuje, jak noha míří na míč a kam se míč přesouvá. Není to pohled z boku nebo shora, ale přesně ta perspektiva, kterou má dítě při tréninku. Každá lekce má jasnou strukturu a konkrétní cíl.
Aplikace funguje bez reklam, neruší ho žádná jiné videa, která by na něj skákala třeba při sledování výukových videí na YouTube nebo kdekoliv jinde, má tady k dispozici bezpečné prostředí i bez nějakých zlých poznámek spoluhráčů, když si vyzkouší na tréninku novou kličku. Po dokončení cvičení aplikace zaznamená progres a odemkne další úroveň. Systém gamifikace – trofeje, odznaky, body – udržuje motivaci. Po týdnu pravidelného tréninku se odemkne série – pokud dítě trénuje sedm dní za sebou, dostane bonus.
Míč Elite Football a ponožky Grip Socks
Elite Football je fotbalový míč velikosti 4 s kvalitou odpovídající standardu FIFA. Grafický design FPRO – černá s tyrkysovými a žlutými detaily – je výrazný a rozpoznatelný.
Tři páry tréninkových ponožek Grip Socks mají protiskluzovou podrážku a polstrované chodidlo. Drží chodidlo stabilní během rychlých přesunů po podložce. Po prvním praní si zachovají protiskluzové vlastnosti.
Reference z profesionálního fotbalu
FPRO uvádí spolupráci s hráčskými akademiemi Manchester City, PSV Eindhoven, Juventus Turín, Ajax Amsterdam a Eintracht Frankfurt. Oficiálním ambasadorem je Marcelo Vieira, legenda Realu Madrid a pětinásobný vítěz Ligy mistrů UEFA. Tyto kluby pravděpodobně používají FPRO jako doplňkový nástroj pro domácí trénink hráčů akademií.
Cena
FPRO Complete stojí podle prodejce kolem 3890 korun. Balení obsahuje podložku, míč, tři páry ponožek, tašku a trvalý přístup k aplikaci. Pro srovnání – jedna hodina soukromého tréninku stojí 500–800 korun. FPRO Complete odpovídá ceně pěti až osmi soukromých fotbalových tréninků.
Produkt vyžaduje prostor 2×2 metry na hladké podlaze a pravidelnost – progres je viditelný po dvou až čtyřech týdnech. Pokud dítě trénuje jednou týdně, výsledky budou minimální.
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