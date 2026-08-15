Nové smartphony Google Pixel 11 si poradí i se znakovou řečí

Google DeepMind ve spolupráci s produktovým týmem Pixelu připravil SL2T (Sign Language to Text), model umělé inteligence určený k rozpoznávání znakového jazyka a jeho převodu na psaný text. Funkce se poprvé objevuje v rodině smartphonů Pixel 11 a v úvodní fázi pracuje s americkým znakovým jazykem (ASL), který převádí do angličtiny.
Integrace do Gboard a Live Transcribe
Model SL2T pohání nový nástroj pro převod znaků na text, který Google integruje přímo do klávesnice Gboard a do aplikace Live Transcribe. Uživatelé díky tomu mohou využívat kameru telefonu ke znakování místo psaní na klávesnici, jde například o vyhledávání na webu, psaní textových zpráv a e-mailů, editaci dokumentů nebo zadávání dotazů asistentu Gemini. V aplikaci Live Transcribe pak uživatel může odpovědět znakováním přímo během osobní konverzace, aniž by musel odpověď vypisovat na klávesnici.
Technický přístup bez glos
SL2T se odklání od dřívějších systémů rozpoznávání znakového jazyka, které stavěly na takzvaných glosách, tedy zjednodušených textových značkách přiřazených jednotlivým znakům. Google DeepMind uvádí, že tento přístup nedokázal zachytit komplexní a nelineární povahu znakových jazyků, včetně neverbálních markerů, jako jsou výrazy obličeje a prostorová gramatika, které v ASL nesou významovou informaci.
Model místo toho převádí přímo geometrická data o pohybu těla na text, aniž by procházel mezikrokem v podobě glos. Telefon nejprve na zařízení převede pohyby rukou na geometrické body a tato data následně bezpečně odesílá k překladu, což podle Google zvyšuje ochranu soukromí uživatelů.
ASL je samostatný jazyk s vlastní gramatikou, kde je význam vyjadřován pohyby rukou, paží, trupu, hlavy a obličeje, často současně. Google model SL2T trénoval na více než sto tisících hodinách dat pokrývajících více než padesát znakových jazyků, přičemž zhruba čtvrtinu tohoto objemu představoval právě ASL.
Omezení a další vývoj
Google v dokumentaci k modelu uvádí, že SL2T může mít potíže s regionálními variantami znaků, slangem, komplexní gramatikou ASL, rychlým odhláskováním nebo s významy vyjádřenými primárně mimikou či pohyby hlavy. Model může také generovat takzvaný „ghost text“, tedy slova, která uživatel ve skutečnosti neznakoval, a to například při pauze v komunikaci nebo když do záběru kamery vstoupí další osoba.
Google plánuje dále spolupracovat s poradním výborem pro znakový jazyk a postupně rozšiřovat technologii na další znakové jazyky a zařízení. Do budoucna společnost počítá také s vývojem opačného směru překladu, tedy s umělou inteligencí schopnou generovat znakový jazyk.
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