Bose QuietComfort Headphones vstupují do druhé generace, český trh se novinky dočkal současně se světem

Druhá generace modelu Bose QuietComfort Headphones rozšiřuje výbavu o technologie, které byly dosud vyhrazeny nejvyšší modelové řadě QuietComfort Ultra.
Hlavní novinku představuje technologie Bose Immersive Audio využívající zpracování TrueSpatial. Sluchátka nově vytvářejí širší prostorový zvuk i při běžném stereofonním poslechu, přičemž toto zpracování nezávisí na speciálně připravených nahrávkách. Uživatelé mohou vybírat mezi třemi režimy podle způsobu využití. Režim Still vytváří dojem pevně ukotvené zvukové scény před posluchačem, režim Motion přizpůsobuje prostorový vjem pohybu hlavy a Cinema Mode je určen především pro sledování filmů, seriálů a dalšího mluveného obsahu.
Jeden konektor pro nabíjení, bezztrátový poslech i videohovory
Konektor USB-C rozšiřuje funkce nad rámec nabíjení. Kabelové připojení k telefonu, tabletu nebo počítači umožňuje digitální přenos zvuku v bezztrátové kvalitě až 24 bitů/48 kHz. Stejným způsobem funguje i obousměrný přenos hlasu, který uplatnění nachází při videokonferencích nebo práci z domova. Sluchátka podporují i analogové připojení prostřednictvím audio kabelu se stereo jackem.
Ještě účinnější ANC i při nošení brýlí
Aktivní potlačení okolního hluku zajišťuje nový systém QuietControl, který pracuje se šesticí mikrofonů a kompenzuje drobné netěsnosti mezi náušníky a hlavou. Vyšší účinnost si tak sluchátka zachovávají i při nošení brýlí, kdy bývá dokonalé utěsnění náušníků obtížnější. Režim Aware s technologií ActiveSense reaguje na náhlé hlasité zvuky v okolí. Aplikace Bose umožňuje nastavovat intenzitu aktivního potlačení hluku, vytvářet vlastní poslechové režimy nebo ANC vypnout.
Komfort zůstává jedním z hlavních poznávacích znaků
Konstruktéři věnovali vedle nových funkcí pozornost i pohodlí při dlouhodobém používání. Druhá generace přináší přepracovaný hlavový most s měkčím polstrováním, upravený přítlak sluchátek, plynulejší nastavení velikosti a nový tvar náušníků. Bose zachovalo fyzická tlačítka pro ovládání hlasitosti, přehrávání i telefonních hovorů. Ta nabízejí alternativu k dotykovým plochám, a to zejména při cestování, sportu nebo v zimních měsících při používání rukavic.
Výdrž baterie dosahuje až 24 hodin, při využívání technologie Bose Immersive Audio až 18 hodin. Patnáctiminutové nabíjení poskytne energii přibližně na 2,5 hodiny dalšího poslechu.
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