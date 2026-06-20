Pojízdná učebna techniky znovu míří do regionů

Techniku s ručními pracemi a moderními technologiemi žákům základních škol, učitelům i rodičům opět přibližuje pojízdná učebna techniky. Jezdí do regionů s cílem zvýšit zájem o technické obory a ukázat využití v praxi. Poukazuje také na plánované znovuzavedení pracovní, nově polytechnické výchovy do běžné výuky, která by se na základní školy měla vrátit po více než dvaceti letech.
Staronový předmět by se měl do škol vracet od školního roku 2028. Nepůjde ale o tradiční „pozemky“ a „dílny“, jak mohou pamatovat starší generace, ale především o moderní technologie, které budou nastupující generaci celý život doprovázet. Jak může výuka v praxi vypadat, ukazuje kamion přestavěný na učebnu techniky, který je v provozu už od školního roku 2020–21 navštěvuje regiony v Česku.
Jak by mohl předmět vypadat, ukazuje právě aktuální pojízdná učebna. Znovu se rozjela do regionů a v roce 2026 jako první místo navštívila Bystřici u Benešova ve Středočeském kraji. Zájem žáků potvrdil, že technika je směr budoucnosti a že se věci hýbou dopředu, když se propojí kvalitní organizace, nadšení pedagogů a chuť žáků učit se novým věcem. Vidět to bylo také v Ostravě, tedy během druhé letošní zastávky červeného kamionu.
Najednou se může v kamionu s technikou seznamovat až 20 žáků. Další část třídy ve stejnou dobu pracuje ve škole s kariérním poradcem, který mladým lidem pomáhá zorientovat se v možnostech studia a budoucí profesní dráhy. Pak se skupiny střídají. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
Pojízdná učebna techniky se v současné době zaměřuje především na žáky 8. a 9. tříd základních škol. Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Před letními prázdninami vzdělávací vůz navštívil Zlín a aktuálně je ho možné vidět v Praze 8 v rámci Tech Days.
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