Mobilní kamerová věž s AI detekcí nahradí fyzickou ostrahu

Ekonomické zabezpečení stavenišť, průmyslových areálů, odstavných ploch, polí nebo eventů slibuje novinka, kterou představila firma Securitas. Podle výrobce dokáže ušetřit až 90 % nákladů oproti fyzické ostraze, a navíc je efektivnější.
Pořídili byste si domů robopsa s kamerou
Mobilní kamerovou věž, řešení vzdáleného videodohledu, má ambici zabezpečit místa, kde klasická fyzická ostraha není efektivní, je příliš nákladná nebo nedokáže pokrýt celý prostor najednou.
Určená je především pro celou řadu typů vzdálených areálů, jako jsou třeba staveniště, odstavné plochy, průmyslové areály, pole, sklady materiálu nebo krátkodobé akce.
Provozovatel ji na místo přiveze, nainstaluje, napojí na dohledové centrum, po celou dobu provozu zajišťuje monitoring i technickou podporu a po ukončení pronájmu ji opět odveze. Zákazník tak nemusí investovat do vlastního kamerového systému, řešit instalaci, údržbu ani zajištění obsluhy.
Z fyzického hlediska jde o skříň s teleskopickým stožárem a pokročilou multisenzorovou kamerou, která umožňuje pokrýt rozsáhlý prostor z jednoho místa.
Jediná kamera se 4 uzpůsobitelnými snímači nabízí 360° dohled v perimetru s průměrem až 50 m, kvalitní obraz ve dne i v noci díky IR přísvitu a podporu analytických nástrojů založených na umělé inteligenci. Díky tomu systém automaticky rozpoznává podezřelé situace, detekuje narušitele a minimalizuje počet falešných poplachů.
V případě narušení prostoru může operátor narušitele okamžitě oslovit prostřednictvím reproduktoru, upozornit jej, že je sledován, a vyzvat ho k opuštění prostoru.
Pokud situace pokračuje, je připravena zásahová jednotka a v případě potřeby může být přivolána Policie ČR nebo další složky IZS. Právě přímé oslovení narušitele reproduktorem přináší podle zkušeností Securitas více než 99% jistotu, že prostor opustí ještě před vznikem škody.
Důležitou výhodou je i napájení i v lokalitách, kde není k dispozici standardní elektrická přípojka. Věž lze napájet z elektrické sítě, případně využít zcela autonomní verzi se solárními panely a methanolovým generátorem.
Mobilní věž lze pronajmout přímo na e-shopu dodavatele – například pronájem na 3 měsíce vyjde na 11800 Kč měsíčně (bez DPH), přičemž objednat ji lze na různě dlouhou dobu – od několika týdnů až po řadu měsíců. Hodí se tak i pro dočasné projekty, sezónní potřeby, stavební etapy nebo ochranu materiálu v době, kdy se místo střežení průběžně mění.
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