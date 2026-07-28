LG dává zákazníkům ještě měsíc jako odměnu populární korejskou kosmetiku

Kosmetiku populární korejské značky belif rozdává značka LG k nákupu jejích spotřebičů. Tu v hodnotě až 3000 korun dostane až skoro do konce srpna každý, kdo si koupí některou z prémiových řad praček, myček, lednic nebo vestavných spotřebičů LG.
Značka belif spadá přímo pod mateřskou společnost LG Group (divize LG H&H). Jde o zatím první takovou spolupráci dvou sesterských značek, které sázejí na inovace, preciznost a prémiovou kvalitu. A pomerně netradiční spojení elektroniky s kosmetikou, které je ale vlastně logické kvůli zemi původu.
Korejská kosmetická značka, která se specializuje na hydrataci a pokročilou péči o pleť, se při svém vzniku v roce 2010 postavila na pevný základ: žádné zbytečné přísady, jenom klinicky ověřené formule a hluboká péče opřená o staletou bylinkářkou tradici.
Základ každého produktu belif tvoří proprietární bylinná směs pěstovaná na farmě ve skotském Edinburghu. Byliny jako tymián, rozmarýn, levandulový balzám, šípek, eukalyptus a máta jsou pěstovány a sklízeny. Jde o poměrně populární značku, která v roce 2024 dosáhla pozice nejprodávanějšího kosmetického přípravku v americké Sephoře hned při svém uvedení na trh. Do roku 2025 se obě varianty vlajkového produktu The True Cream prodaly v celkovém počtu přes 16 milionů kusů.
Zákazníci LG tak během léta mohou při nákupu značkových spotřebičů získat jednu ze tří úrovní dárkových sad: od základní hydratace po „glass skin“ v hodnotě 1500, 2000 anebo 3000 korun. Stupeň odměny je podmíněn typem koupeného spotřebiče.
Každá kosmetická sada je zabalena v limitovaném designu s holografickou vrstvou a to ve dvou konceptech, elegantním a ekologickém.
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