Vyzkoušeli jsme: mobilní kameru Enabot EBO Air 2

Enabot EBO Air 2 je mobilní robotická kamera s 2K rozlišením za 4900 korun. Dva týdny testování v bytě ukázaly, že produkt nabízí výbornou kvalitu obrazu a funkční mobilitu na hladkých površích, ale automatická detekce pohybu chybí a interakce s domácími mazlíčky funguje jen omezeně.
První spuštění vyžaduje trpělivost
Zprovoznění trvalo déle, než by bylo optimální. Robot měl opakované problémy s připojením k Wi-Fi síti. Teprve po několika restartech, přeinstalování aplikace a vypnutí jedné z frekvencí Wi-Fi (duální 2,4 GHz a 5 GHz) se podařilo zařízení připojit. Po úspěšném nastavení již systém fungoval stabilně.
Mobilita funguje, ale má limity
Po dřevěné hladké podlaze se Enabot pohybuje bez problémů. Pásový podvozek zvládá běžné překážky a orientaci v prostoru. Automatické dokování funguje spolehlivě – robot se při nízkém stavu baterie sám vrací do nabíjecí stanice bez nutnosti zásahu.
Vyšší koberec s dlouhým vlasem pro něj ale představuje překážku. Robot na něj nedokáže vyjet, a pokud se na něj dostane jinak, pohybuje se po něm s omezeními. V prostředí s kombinací různých povrchů je tedy mobilita částečně omezená. Jde o typický problém malých robotů s pásovým podvozkem – podobné limity mají i levnější robotické vysavače.
Hlučnost pohybu je znatelná, ale ne rušivá. V praxi se robot používá primárně v době, kdy není nikdo doma, takže hluk není zásadní problém.
Kvalita obrazu: výrazně nad standardem
Obraz z 2K kamery je výborný. Rozlišení 2304 × 1296 pixelů a široký úhel záběru 137° poskytují detailní a přehledný obraz prostoru. Přenos videa do aplikace probíhá prakticky v reálném čase bez znatelného zpoždění. Z hlediska kvality obrazu jde o nejsilnější stránku produktu – srovnatelnou s podstatně dražšími statickými kamerami.
Interakce se psem: smíšené výsledky
Jedním s prodejních taháků Enabotu má být interakce s domácími zvířaty. Náš pes se robota zpočátku bál a štěkal na něj a vlastně moc nevěděl, co s ním. Po jednom dni ho začal ignorovat, stejně jako ho už vůbec netankuje robotický vysavač.
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Laser, který má sloužit jako nástroj pro hru s domácími mazlíčky, psa nevzrušuje. Červená tečka na podlaze ho nechává naprosto chladným. U kočky by to třeba bylo jinak.
Dvoucestné audio funguje dobře. Robot při zapnutí vydává zvuk, který signalizuje začátek monitorování. Přenos hlasu je kvalitní, takže je možné se psem na dálku mluvit – například mu zakázat tahat zbytky z koše nebo kousat rostliny. Tato funkce je praktická a funguje spolehlivě. Pixelové oči s animacemi mají z robota udělat sympatického společníka, ale v praxi je člověk za chvíli přestane vnímat, leda jako ukazatel hodin.
Chybí automatická detekce pohybu
Robot umožňuje manuální ovládání a dojezd na konkrétní místo v bytě. Mobilita je praktická v situacích, kdy potřebujete zkontrolovat konkrétní prostor – například co dělá pes v jiné místnosti.
Robot ale neumí aktivně hlídat prostor – neupozorní automaticky na pohyb, nereaguje sám na detekci osoby nebo zvířete. Pokud potřebujete pasivní monitoring s automatickými upozorněními, statická kamera s AI detekcí bude praktičtější volba. Mobilita má smysl hlavně při aktivním použití, kdy robota ovládáte ručně a potřebujete pokrýt více místností, které by jedna statická kamera nezvládla.
Cena a srovnání
Enabot EBO Air 2 se v České republice prodává za zhruba 5800 korun. Vylepšená verze EBO Air 2 Plus s 3K kamerou a delší výdrží baterie stojí kolem 9000 korun.
Pro srovnání – kvalitní statická IP kamera s 2K rozlišením, detekcí pohybu a dvoucestným audiem se pohybuje v rozmezí 1500–3000 korun. Pokročilejší statické kamery s AI detekcí osob, zvířat a automatickým sledováním stojí 3000–5000 korun.
Mobilita tedy přidává náklady. Zda za ně získáte úměrnou hodnotu, závisí na tom, jak často budete mobilitu aktivně využívat a jestli potřebujete pokrýt více místností, kde by instalace více statických kamer byla dražší nebo nepraktická.
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