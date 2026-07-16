Acronis rozšiřuje ochranu Microsoft 365 o zálohování identitních dat

Acronis přidal do své MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud novou službu Acronis Entra ID Backup, která rozšiřuje nabídku zálohování Microsoft 365 o možnost zálohování a obnovy identitních dat v rámci systému Microsoft Entra ID. Služba poskytuje MSP poskytovatelům nástroj ke komplexní ochraně kritických identit u svých koncových zákazníků.
Microsoft Entra ID je identitní páteřní systém služby Microsoft 365, který řídí přístup prostřednictvím uživatelů, skupin, rolí, aplikací, zásad, konfigurací a dalších prvků. Vzhledem k tomu, že útočníci své útoky stále častěji zaměřují na identity, potřebují zákazníci řešení pro obnovu, které překračuje funkčnost nativního řešení Microsoft.
Acronis Entra ID Backup rozšiřuje nabídku zálohování pro Microsoft 365 ze stejné platformy Acronis, kterou poskytovatelé řízených služeb (MSP) používají k ochraně, správě a automatizaci klientských prostředí, aniž by bylo nutné přidávat další specifické řešení. Řešení Acronis Entra ID Backup pomůže MSP s následujícími službami pro jejich klienty:
- Zálohovat kritické objekty a konfigurace Entra ID, včetně aplikací, zásad a dalších prvků.
- Obnovit data do stavu, o kterém je známo, že je v pořádku, přičemž klíčové vztahy zůstanou zachovány.
- Rychleji se zotavit z náhodného smazání, nesprávné konfigurace či škodlivé činnosti zevnitř organizace nebo útoku.
- Rozšířit ochranu služby Microsoft 365 o nativně integrované zabezpečení a zálohování z jedné platformy.
Podnikům a organizacím řešení poskytuje ochranu identitdíky zálohování klíčových identitních objektů, na nichž závisí fungování celé společnosti. Nabízí obnovu k určitému časovému bodu, díky rychlé obnově minimalizuje výpadkya zajišťuje obnovitelnost identitních dat nad rámec standardní úrovně obnovy řešení Microsoft.
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