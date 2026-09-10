Vyzkoušeli jsme: horkovzdušnou fritézu Cosori Dual Blaze TwinFry Compact 8,6 litru

Cosori TwinFry Compact je skoro devítilitrová horkovzdušná fritéza, jejíž koš se dá se rozdělit na poloviny pro přípravu více jídel nebo menšího množství. Jak název napovídá, je sice kompaktnějšího vzhledu, ale pořád je dost velká.
Na lince u nás musí mít trvalé místo, protože se do kuchyňských skříněk se nevejde a mít ji jinde je nepraktické. Kabel je navíc kratší, než bych čekal, takže ji mám hned u zásuvky. Ovládání je naštěstí přes tlačítka a displej, takže s mastnýma rukama není problém.
Využití v domácnosti
Používám ji většinou pro vaření tři lidi, občas i pro pět nebo jen pro jednoho. Možnost rozdělit koš na dvě části se hodí víc, než jsem čekal. Nejčastěji v ní dělám maso s přílohou – brambory, krokety nebo hranolky.
Funkce Sync je super, protože po jejím zapnutí obě varné zóny doběhnou ve stejný čas, nezávisle na délce a intenzitě přípravy každého jídla. Občas Cosori použiju i na rozmrazení nebo dopečení pečiva.
Výkon a provoz
Horkovzdušná fritéza Cosori Dual Blaze TwinFry Compact má čtyři topná tělesa, takže jídlo se peče rovnoměrně a není tedy nutné třeba hranolky v polovině přípravy protřepávat. Výkon 2700 W je slušný a teplota jde nastavit až na 240 °C, což je na tuhle cenu nečekaně vysoká teplota. Díky tomu se kůrčička hezky udělá a grilovací režim taky funguje dobře.
Z doplňkových funkcí nejvíc používám zmíněný Sync a Match. Sync sladí obě zóny, aby všechno bylo hotové najednou, Match zase zkopíruje nastavení z jedné zóny do druhé. Obojí funguje spolehlivě. Hlučnost při přípravě je taky překvapivě přijatelná, ale samozřejmě vestavěná trouba v kuchyňské lince je tišší.
Možná mi chybí okénko na koši, zejména na počátku vaření by se hodilo. Taky tu není funkce sušení, kterou má desetilitrová varianta. Udělat si občas sušené banány nebo křížaly je příjemné.
Čištění a údržba
Všechny vyjímatelné díly jdou do dát myčky, což je při denním používání velká výhoda. Keramický povrch koše se zatím nepoškrábal a jídlo se na něm nelepí. Pokud neděláte nic extra tučného, stačí místo umytí vytřít koš papírovou utěrkou.
Dobrý trik při mytí je napustit koš vodou s jarem a dát ho na pár minut ohřát do fritézy – většina špíny se pak sama rozpustí.
Kuchařka a doplňkové zdroje
Kuchařka v balení je celkem slušná a dá se podle ní vařit. Pro inspiraci ale stejně nejvíc používám facebookové skupiny o horkovzdušných fritézách – tam se najde spousta praktických tipů, které v návodu nejsou. Ale pro základní orientaci, zejména v oblasti délky přípravy typických pokrmů je kuchařka dostatečná. Ovládáte-li tedy nějaký cizí jazyk, česky kuchařka není.
Každopádně horkovzdušná fritéza – tak snadno použitelná jako je tato Cosori – značně vylepší vaše stravovací návyky.
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