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HP představuje nové notebooky řady OmniBook určené pro práci s umělou inteligencí

Radan Dolejš
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HP OmniBook X 14_Glacier Silver_Rear Left Autor: HP
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HP uvedlo na trh dva nové modely notebooků OmniBook, které kombinují architekturu Nvidia RTX Spark se systémem Windows a zaměřují se na vývoj agentních AI systémů, lokální zpracování modelů i náročnou tvorbu obsahu.

Umělá inteligence se posouvá od jednoduchých promptů k inteligentním agentům a asistentům, kteří podporují tvorbu, automatizaci úkolů i řešení problémů. Notebooky OmniBook Ultra 16 a OmniBook X 14 vznikly právě pro tuto fázi vývoje. Zařízení integrují osobní agenty, lokální AI funkce, pokročilé nástroje pro tvorbu obsahu a grafické technologie RTX do konstrukcí určených tvůrcům, vývojářům, hráčům a inovátorům.

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HP OmniBook Ultra 16

Model OmniBook Ultra 16 cílí na uživatele pracující s náročnými AI projekty, včetně vývoje aplikací, experimentování s agentními workflow a kreativní produkce. Konfigurace nabízejí až 128 GB sdílené systémové paměti a výkon až 1 petaflop v operacích FP4, což umožňuje práci s rozsáhlejšími open-source i open-weight modely a rychlejší iterace.

Konstrukce tower hinge a architektura trunk maximalizují proudění vzduchu a odvod tepla i v tenkém provedení, doplněném prostornějšími tepelnými rozvody a dvojicí ultratenkých ventilátorů. Displej o úhlopříčce 16 palců s rozlišením 3K a certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000 doplňují čtyři reproduktory se smart zesilovači. Baterie o kapacitě 99 Wh poskytuje výdrž až 17 hodin a podporuje nabití na 50 % přibližně za 30 minut.

HP OmniBook X 14

Notebook OmniBook X 14 přenáší funkce RTX Spark do tenkého a lehkého provedení vhodného pro práci na cestách. Zařízení kombinuje osobní agenty, lokální AI a kreativní workflow v kompaktním těle, které uživatelům umožňuje plynulý přechod mezi profesionálními úkoly a osobními projekty.

Účinné chlazení s většími heat pipes umístěnými v zadní části zajišťuje optimální proudění vzduchu při zachování přenosnosti. OLED displej s certifikací VESA DisplayHDR True Black 1000 nabízí výrazné barvy a hluboký kontrast. Baterie poskytuje výdrž až 15 hodin a podporuje rychlé nabíjení prostřednictvím 140W USB-C GaN adaptéru, přičemž nabití na 50 % trvá přibližně 30 minut.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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